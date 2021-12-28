Министр экономики Украины анонсировала масштабную реформу госкомпаний

Свириденко: На уровне министерств останется не более 100 предприятий. Самые крупные из них будут подчинены Кабинету Министров Фото: president.gov.ua

По данным Свириденко, всего сейчас в Украине 3,5 тыс. государственных предприятий, из которых реально "живых" – чуть больше 1 тыс. Половина госпредприятий давно не работают: не производят хозяйственной деятельности, не получают доход; еще у части – накопленные долги на сумму больше стоимости имущества, которым они владеют.

"В 2022-м мы должны провести масштабную реформу публичной собственности. На уровне министерств останется не более 100 предприятий. Самые крупные из них будут подчинены Кабинету Министров", – сказала Свириденко.

Она также подтвердила намерения завершить начатый в 2017 году "триаж" госкомпаний, в рамках которого предприятия поделят на неработающие и работающие, а работающие, в свою очередь, – на те, которые должны остаться в государственной собственности, и на те, которые могут быть проданы.

По ее словам, неработающие пойдут на ликвидацию или приватизацию, в зависимости от того, в каком они состоянии.

"Работающие предприятия, которые должны остаться в государственной собственности, мы объединим с целью их укрупнения, и таким образом закончим эту важную реформу", – подытожила министр.