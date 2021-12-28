Министр экономики Украины анонсировала масштабную реформу госкомпаний

По данным Свириденко, всего сейчас в Украине 3,5 тыс. государственных предприятий, из которых реально "живых" – чуть больше 1 тыс. Половина госпредприятий давно не работают: не производят хозяйственной деятельности, не получают доход; еще у части – накопленные долги на сумму больше стоимости имущества, которым они владеют.
"В 2022-м мы должны провести масштабную реформу публичной собственности. На уровне министерств останется не более 100 предприятий. Самые крупные из них будут подчинены Кабинету Министров", – сказала Свириденко.
Она также подтвердила намерения завершить начатый в 2017 году "триаж" госкомпаний, в рамках которого предприятия поделят на неработающие и работающие, а работающие, в свою очередь, – на те, которые должны остаться в государственной собственности, и на те, которые могут быть проданы.
По ее словам, неработающие пойдут на ликвидацию или приватизацию, в зависимости от того, в каком они состоянии.
"Работающие предприятия, которые должны остаться в государственной собственности, мы объединим с целью их укрупнения, и таким образом закончим эту важную реформу", – подытожила министр.
7 марта 2018 года в Украине вступил в силу закон о приватизации, предполагающий распределение объектов разгосударствления на две группы: объекты большой и малой приватизации. Первые подлежат продаже на аукционе, условия которого устанавливает Кабинет Министров.
17 октября 2019-го президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации госпредприятий. 5 ноября он поручил Минэкономразвития до 31 декабря передать Фонду госимущества на приватизацию 500 предприятий. 14 ноября в министерстве заявили, что в собственности государства должно остаться только 776 из 3643 предприятий.
3 марта 2020 года на тот момент премьер-министр Украины Алексей Гончарук говорил, что для приватизации в ФГИУ передано 431 предприятие.
Большую приватизацию в Украине приостановили в марте 2020 года из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. 4 февраля 2021 года Рада в первом чтении приняла законопроект о разблокировании большой приватизации, 30 марта закон был принят, 29 апреля его подписал президент.
В 2020 году Фонд госимущества провел около 2 тыс. приватизационных онлайн-аукционов, по итогам которых в госбюджет поступило 2,5 млрд грн. Ожидается, что 2021 году от приватизации в госбюджет поступит 12 млрд грн.