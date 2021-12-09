Кабмин утвердил реорганизацию "Укроборонпрома" в акционерное общество

Предприятия "Укроборонпрома" реорганизуют в АО или ООО, которые будут находиться под 100% контролем государства Фото: Державний концерн "Укроборонпром" / Facebook

"Государственные унитарные и казенные предприятия "Укроборонпрома" будут реорганизованы в акционерные общества или общества с ограниченной ответственностью, которые также будут находиться под 100% контролем государства", – сообщил глава концерна Юрий Гусев.

По его словам, благодаря трансформации "Укроборонпрома" удастся преодолеть технологический разрыв между государственным сектором оборонно-промышленного комплекса Украины и ведущими мировыми оборонными компаниями.

Для этого будет внедрена модель корпоративного управления на предприятиях – согласно стандартам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) – что позволит минимизировать коррупционные риски и политическое давление.

Также будет упрощен трансфер новейших технологий, необходимых для производства современного высокотехнологичного вооружения и военной техники для нужд ВСУ.