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Шмыгаль анонсировал "массовую приватизацию" в Украине с 1 сентября

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Шмыгаль отметил, что процесс приватизации должен быть максимально быстрым
Шмыгаль отметил, что процесс приватизации должен быть максимально быстрым
Фото: kmu.gov.ua

1 сентября в Украине начнется "массовая приватизация", объявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на селекторном совещании 3 августа. Об этом 4 августа проинформировал сайт Кабинета Министров.

"Президент Украины поставил задачу запустить приватизацию с сентября. Для этого Верховной Радой принято соответствующее законодательство, правительством разработаны все подзаконные нормативные акты. Мы должны сделать этот процесс максимально быстрым", – сказал Шмыгаль.

Он отметил, что государство запускает грантовые программы для мотивирования "бизнеса и людей максимально создавать рабочие места".

"Малая приватизация, особенно в регионах, где люди в селах и городках знают объекты, которые годами стоят и неэффективно используются, призвана дать возможность выкупить эти помещения по справедливой цене. И начать работу", – объяснил Шмыгаль.

По его словам, приватизация "позволит расширить производство для аграриев".

"В Министерстве экономики сообщили, что в начале сентября, согласно графику, будут объявлены аукционы на элеваторные мощности и комбинаты хлебопродуктов. Операторы рынка, которые видят дефицит мощностей, смогут принять участие в этих конкурсах", – подчеркнул премьер.

Контекст:

7 марта 2018 года в Украине вступил в силу закон о приватизации, предполагающий распределение объектов разгосударствления на две группы: объекты большой и малой приватизации. Как объяснили на специализированном сайте, к объектам малой приватизации относятся государственные предприятия, стоимость которых не превышает 250 млн грн. Такие объекты продаются только через аукционы ProZorro. Предприятия дороже 250 млн грн относятся к объектам большой приватизации, для их продажи привлекают советников (чаще всего это крупные консалтинговые, аудиторские и инвестиционные компании).

17 октября 2019-го президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации госпредприятий.

Большую приватизацию в Украине приостанавливали в марте 2020 года из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. 4 февраля 2021 года Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о разблокировании большой приватизации, 30 марта закон был принят, 29 апреля его подписал президент.

В 2020 году Фонд госимущества провел около 2 тыс. приватизационных онлайн-аукционов, по итогам которых в госбюджет поступило 2,5 млрд грн. Доходы госбюджета от приватизации в 2021 году составили 5,07 млрд грн.

После начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года большую приватизацию в Украине приостановили во второй раз.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: госбюджет, инвестиции, бизнес, приватизация, законодательство, гранты, премьер-министр, Денис Шмыгаль, госимущество
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