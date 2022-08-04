Шмыгаль анонсировал "массовую приватизацию" в Украине с 1 сентября

"Президент Украины поставил задачу запустить приватизацию с сентября. Для этого Верховной Радой принято соответствующее законодательство, правительством разработаны все подзаконные нормативные акты. Мы должны сделать этот процесс максимально быстрым", – сказал Шмыгаль.

Он отметил, что государство запускает грантовые программы для мотивирования "бизнеса и людей максимально создавать рабочие места".

"Малая приватизация, особенно в регионах, где люди в селах и городках знают объекты, которые годами стоят и неэффективно используются, призвана дать возможность выкупить эти помещения по справедливой цене. И начать работу", – объяснил Шмыгаль.

По его словам, приватизация "позволит расширить производство для аграриев".

"В Министерстве экономики сообщили, что в начале сентября, согласно графику, будут объявлены аукционы на элеваторные мощности и комбинаты хлебопродуктов. Операторы рынка, которые видят дефицит мощностей, смогут принять участие в этих конкурсах", – подчеркнул премьер.