Кабмин передаст 100 % акций Энергетической компании Украины на приватизацию

Он опубликовал соответствующее постановление.

"Решение о ликвидации НАК "Энергетическая компания Украины" приняли еще в 2014 году", – подеркнул Гончаренко.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале пояснил, что предприятие будет объединено с государственными шахтами в единую структуру.

"Это позволит обеспечить бесперебойные поставки угля "Центрэнерго", а государственные шахты получат четкий канал сбыта, нормальный уровень расчетов и возможности для модернизации", – заявил он.

Шмыгаль добавил, что государство не отказывается от планов приватизации "Центрэнерго".

"Видим, что создание компании, где есть и добыча, и генерация, только повысит интерес во время открытого аукциона", – сказал глава Кабмина.

В пояснительной записке к проекту постановления отметили, что государство планирует передать компании принадлежащий ему пакет акций ПАО "Центрэнерго". После этого "уставный капитал компании подлежит увеличению, а акции дополнительной эмиссии подлежат оплате имуществом (единый имущественный комплекс дочерних предприятий) и акциями "Центрэнерго". 100% акций компании станут объектом большой приватизации".