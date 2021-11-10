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Кабмин передаст 100 % акций Энергетической компании Украины на приватизацию

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Кабмин отменил решение о ликвидации НАК "Энергетическая компания Украины"
Кабмин отменил решение о ликвидации НАК "Энергетическая компания Украины"
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины на своем заседании 10 ноября отменил решение о ликвидации НАК "Энергетическая компания Украины" и передаст 100% акций для дальнейшей приватизации. Об этом сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в Telegram.

Он опубликовал соответствующее постановление.

"Решение о ликвидации НАК "Энергетическая компания Украины" приняли еще в 2014 году", – подеркнул Гончаренко.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале пояснил, что предприятие будет объединено с государственными шахтами в единую структуру.

"Это позволит обеспечить бесперебойные поставки угля "Центрэнерго", а государственные шахты получат четкий канал сбыта, нормальный уровень расчетов и возможности для модернизации", – заявил он. 

Шмыгаль добавил, что государство не отказывается от планов приватизации "Центрэнерго".

"Видим, что создание компании, где есть и добыча, и генерация, только повысит интерес во время открытого аукциона", – сказал глава Кабмина.

В пояснительной записке к проекту постановления отметили, что государство планирует передать компании принадлежащий ему пакет акций ПАО "Центрэнерго". После этого "уставный капитал компании подлежит увеличению, а акции дополнительной эмиссии подлежат оплате имуществом (единый имущественный комплекс дочерних предприятий) и акциями "Центрэнерго". 100% акций компании станут объектом большой приватизации".

Контекст:

"Центрэнерго" – одна из ведущих энергогенерирующих компаний, удовлетворяющая потребности страны в электроэнергии примерно на 8%, указано на ее сайте. В состав ПАО входят три тепловые электростанции – Трипольская, Углегорская и Змиевская ТЭС – а также ремонтное подразделение "Ремэнерго". Они расположены Киевской, Донецкой и Харьковской областях.

Теги: Украина, Кабинет Министров, Алексей Гончаренко, приватизация, Центрэнерго, Кабмин
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