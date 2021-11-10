Кабмин может остановить ликвидацию Энергетической компании Украины. Ей планируют передать "Центрэнерго"

"Центрэнерго" могут передать НАК "Энергетическая компания Украины". Потом акции компании выставят на приватизацию Фото: delo.ua

Главная цель принятия постановления – остановка ликвидации "Энергетической компании", сказано в пояснительной записке к нему.

"В дальнейшем компании предусматривается передать принадлежащий государству пакет акций ПАО "Центрэнерго", после чего уставный капитал компании подлежит увеличению, а акции дополнительной эмиссии подлежат оплате имуществом (единый имущественный комплекс дочерних предприятий) и акциями "Центрэнерго". 100% акций компании станут объектом большой приватизации", – говорится в документе.

Проект постановления разработало Министерство энергетики с целью реализовать предусмотренный распоряжением Кабмина №1215 от 5 октября 2020 года план создания акционерного общества, в уставный капитал которого передаются корпоративные права "Центрэнерго" и имущество государственных угледобывающих предприятий, сказано в записке.