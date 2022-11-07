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07 ноября, 2022
 
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"Это был самый сложный забег". Анатолий Анатолич пробежал марафон в Нью-Йорке в поддержку ВСУ

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Анатолий Анатолич после забега сообщил, что ему удалось собрать 300 тыс. грн
Анатолий Анатолич после забега сообщил, что ему удалось собрать 300 тыс. грн
Фото: Анатолій Анатоліч / Facebook

Украинский ведущий Анатолий Анатолич 6 ноября пробежал в Нью-Йорке марафон в поддержку ВСУ, объявив среди подписчиков сбор средств на закупку обуви за украинских защитников. Об этом он сообщил 7 ноября в Instagram.

"мы купим самый лучший вариант из возможных, и столько, сколько сможем. Это мой первый сбор, до этого вас ни о чем не просил. Потому давайте с вами сделаем все круто", – написал он.

После забега ведущий сообщил, что ему удалось собрать 300 тыс. грн.

"Обеспечим обувью целую роту, – отметил Анатолий Анатолич. – Это был самый сложный забег в моей жизни. Но мы это сделали".

Контекст:

Спустя месяц после нападения РФ на Украину Анатолий Анатолич сообщил, что переехал вместе с женой и тремя детьми во Францию.

1 июня стало известно, что телеведущий вернулся из Франции в Украину и стал добровольцем строительного батальона "Добробат". Его семья продолжает жить за границей. 

Теги: благотворительность, война России против Украины, Анатолий Анатолич
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