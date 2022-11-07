"Это был самый сложный забег". Анатолий Анатолич пробежал марафон в Нью-Йорке в поддержку ВСУ

Анатолий Анатолич после забега сообщил, что ему удалось собрать 300 тыс. грн Фото: Анатолій Анатоліч / Facebook

"мы купим самый лучший вариант из возможных, и столько, сколько сможем. Это мой первый сбор, до этого вас ни о чем не просил. Потому давайте с вами сделаем все круто", – написал он.

После забега ведущий сообщил, что ему удалось собрать 300 тыс. грн.

"Обеспечим обувью целую роту, – отметил Анатолий Анатолич. – Это был самый сложный забег в моей жизни. Но мы это сделали".

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