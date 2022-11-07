"Это был самый сложный забег". Анатолий Анатолич пробежал марафон в Нью-Йорке в поддержку ВСУ

"мы купим самый лучший вариант из возможных, и столько, сколько сможем. Это мой первый сбор, до этого вас ни о чем не просил. Потому давайте с вами сделаем все круто", – написал он.
После забега ведущий сообщил, что ему удалось собрать 300 тыс. грн.
"Обеспечим обувью целую роту, – отметил Анатолий Анатолич. – Это был самый сложный забег в моей жизни. Но мы это сделали".
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Спустя месяц после нападения РФ на Украину Анатолий Анатолич сообщил, что переехал вместе с женой и тремя детьми во Францию.
1 июня стало известно, что телеведущий вернулся из Франции в Украину и стал добровольцем строительного батальона "Добробат". Его семья продолжает жить за границей.