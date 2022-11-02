"Мне так же тяжело, как и вам. Хотя мог бы попробовать заработать за границей". Анатолий Анатолич рассказал, как война изменила его жизнь

"Сейчас весь шоу-бизнес объединился ради общей победы. И это не геройство. Это единственный способ выжить всем нам. Чтобы выиграть. Потому что проигрыш в этой войне будет означать исчезновение нашей страны", – написал он.
Ведущий предположил, что после победы над российскими оккупантами в шоу-бизнесе начнутся разговоры о том, "кто больше собрал, купил и кто больше давал концертов".
"Я по этому поводу не парюсь. Звезды получили многое от своей популярности. Гонорары, дорогие машины, отдых по всему миру, бизнес-авиабилеты, бесплатные рестораны и кроссовки. А теперь все лидеры мыслей почувствовали, что популярность – это не только плюшки, но и огромная ответственность быть со своим народом".
Анатолий Анатолич признался, что сейчас у него нет источников доходов.
"Я не зарабатываю. Мне так же тяжело, как и вам. Много работаю, мало зарабатываю, хотя мог бы попробовать заработать за границей. Но я продолжу делать то, что делаю сейчас. Заработаю позже", – подытожил он.
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Спустя месяц после нападения РФ на Украину Анатолий Анатолич сообщил, что переехал вместе с женой и тремя детьми во Францию.
1 июня стало известно, что телеведущий вернулся из Франции в Украину и стал добровольцем строительного батальона "Добробат". Его семья продолжает жить за границей.