Анатолий Анатолич в Париже стал жертвой грабителей

По словам ведущего, ограбление произошло после того, как он спустился в метро и с помощью банковской карты оплатил проезд.

Скриншот: anatoliyanatolich / Instagram

Анатолий Анатолич отметил, что через какое-то время на телефон пришло уведомление от банка о снятии денег, после чего он и обнаружил отсутствие кошелька.

Ведущий сообщил, что грабители смогли снять с его карты €260, после чего он заблокировал доступ, сменил пароли и написал заявление в полицию.

Скриншот: anatoliyanatolich / Instagram