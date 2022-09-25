Анатолий Анатолич в Париже стал жертвой грабителей

По словам ведущего, ограбление произошло после того, как он спустился в метро и с помощью банковской карты оплатил проезд.
Анатолий Анатолич отметил, что через какое-то время на телефон пришло уведомление от банка о снятии денег, после чего он и обнаружил отсутствие кошелька.
Ведущий сообщил, что грабители смогли снять с его карты €260, после чего он заблокировал доступ, сменил пароли и написал заявление в полицию.
Анатолий Анатолич женат на Юлии Бойко – основательнице продюсерской компании Yula Company и школы коммуникаций PRaktika. Пара воспитывает двух дочерей – Алису (2011) и Лолиту (2013). 20 июля 2021 года у них родился сын Нил.
Спустя месяц после нападения РФ на Украину Анатолий Анатолич сообщил, что переехал вместе с женой и тремя детьми во Францию.
1 июня стало известно, что телеведущий вернулся из Франции в Украину и стал добровольцем строительного батальона "Добробат". Его семья продолжает находиться во Франции.