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25 сентября, 2022
 
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Анатолий Анатолич в Париже стал жертвой грабителей

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Жена и дети Анатолия Анатолича проживают в Париже
Жена и дети Анатолия Анатолича проживают в Париже
Фото: Анатолій Анатоліч / Facebook

Украинский ведущий Анатолий Анатолич стал жертвой грабителей в парижском метро – они украли у него кошелек, в котором находились банковские карты, водительские права и гривны. Об этом он сообщил 25 сентября в Instagram Stories.

По словам ведущего, ограбление произошло после того, как он спустился в метро и с помощью банковской карты оплатил проезд.

Скриншот: anatoliyanatolich / Instagram
Скриншот: anatoliyanatolich / Instagram

Анатолий Анатолич отметил, что через какое-то время на телефон пришло уведомление от банка о снятии денег, после чего он и обнаружил отсутствие кошелька.

Ведущий сообщил, что грабители смогли снять с его карты €260, после чего он заблокировал доступ, сменил пароли и написал заявление в полицию.

Скриншот: anatoliyanatolich / Instagram
Скриншот: anatoliyanatolich / Instagram

Контекст:

Анатолий Анатолич женат на Юлии Бойко – основательнице продюсерской компании Yula Company и школы коммуникаций PRaktika. Пара воспитывает двух дочерей – Алису (2011) и Лолиту (2013). 20 июля 2021 года у них родился сын Нил.

Спустя месяц после нападения РФ на Украину Анатолий Анатолич сообщил, что переехал вместе с женой и тремя детьми во Францию.

1 июня стало известно, что телеведущий вернулся из Франции в Украину и стал добровольцем строительного батальона "Добробат". Его семья продолжает находиться во Франции.

Теги: полиция, ограбление, Париж, банковские карты, Анатолий Анатолич, водительские права
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