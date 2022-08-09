Анатолий Анатолич встретился с женой и детьми, которые живут во Франции

"Папа рядом хоть на несколько дней", – написала она.

Жена ведущего также разместила фото и видео, на которых он запечатлен во время игры с сыном Нилом.

Контекст:

Анатолий Анатолич в 2010 году женился на основательнице продюсерской компании Yula Company и школы коммуникаций PRaktika Юлии Бойко. У пары трое детей: две дочери – Алиса (2011) и Лолита (2013) и сын Нил (2021).

Анатолий Анатолич спустя месяц после нападения РФ на Украину сообщил, что переехал вместе с женой и тремя детьми во Францию. 1 июня он сказал, что вернулся в Украину. Его семья продолжает жить во Франции.