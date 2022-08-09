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09 августа, 2022
 
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Анатолий Анатолич встретился с женой и детьми, которые живут во Франции

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Анатолий Анатолич отец троих детей
Анатолий Анатолич – отец троих детей
Фото: yulattt / Instagram

Украинский ведущий Анатолий Анатолич спустя два месяца разлуки с семьей встретился с проживающими во Франции женой и детьми. Об этом 8 августа в Instagram сообщила его жена Юлия Бойко.

"Папа рядом хоть на несколько дней", – написала она.

Жена ведущего также разместила фото и видео, на которых он запечатлен во время игры с сыном Нилом.

Контекст:

Анатолий Анатолич в 2010 году женился на основательнице продюсерской компании Yula Company и школы коммуникаций PRaktika Юлии Бойко. У пары трое детей: две дочери – Алиса (2011) и Лолита (2013) и сын Нил (2021)

Анатолий Анатолич спустя месяц после нападения РФ на Украину сообщил, что переехал вместе с женой и тремя детьми во Францию. 1 июня он сказал, что вернулся в Украину. Его семья продолжает жить во Франции. 

Теги: Франция, война России против Украины, Анатолий Анатолич
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