Анатолий Анатолич о своем браке: Мы не развелись, Юла не начала отношения с моим другом, мы не делим детей

"Мы не развелись, Юла не начала отношения с моим другом, мы не делим детей, Юла не нашла себя мужа-француза. В общем, ничего интересно в нашей семье не происходит, – написал он. –Возможно, для кого-то это будет открытием, но в нашей семье Юла отвечает за все. Я только получаю удовольствие от жизни и фоткаюсь с детьми (это Юла попросила меня написать)".

Контекст:

Анатолий Анатолич и Юлия Бойко поженились в 2010 году. Супруга ведущего – основательница продюсерской компании Yula Company и школы коммуникаций PRaktika. Пара воспитывает двух дочерей – Алису (2011) и Лолиту (2013). 20 июля 2021 года у них родился сын Нил.

Анатолий Анатолич спустя месяц после нападения РФ на Украину сообщил, что переехал вместе с женой и тремя детьми во Францию. 1 июня он сообщил, что вернулся в Украину.