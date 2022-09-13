"Можете бросать в меня камнями". Анатолий Анатолич рассказал, почему не возвращает свою семью в Украину

Посты телеведущий сопроводил снимками своего годовалого сына Нила.
"Вот главная причина, почему я решил не возвращать детей домой: они там не слышат сирен, они продолжают обучение в хорошей школе, они там в безопасности", – заявил он.
"Можете бросать в меня камнями, но это мое решение. Надеюсь, до конца года я смогу вернуть семью домой, но пока решение такое", – отметил Анатолий Анатолич.
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Анатолий Анатолич женат на Юлии Бойко – основательнице продюсерской компании Yula Company и школы коммуникаций PRaktika. Пара воспитывает двух дочерей – Алису (2011) и Лолиту (2013). 20 июля 2021 года у них родился сын Нил.
Спустя месяц после нападения РФ на Украину Анатолий Анатолич сообщил, что переехал вместе с женой и тремя детьми во Францию.
1 июня стало известно, что телеведущий вернулся из Франции в Украину и стал добровольцем строительного батальона "Добробат". Его семья продолжает находиться во Франции.