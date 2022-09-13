"Можете бросать в меня камнями". Анатолий Анатолич рассказал, почему не возвращает свою семью в Украину

Посты телеведущий сопроводил снимками своего годовалого сына Нила.

"Вот главная причина, почему я решил не возвращать детей домой: они там не слышат сирен, они продолжают обучение в хорошей школе, они там в безопасности", – заявил он.

Фото: anatoliyanatolich / Instagram

"Можете бросать в меня камнями, но это мое решение. Надеюсь, до конца года я смогу вернуть семью домой, но пока решение такое", – отметил Анатолий Анатолич.





Фото: anatoliyanatolich / Instagram

Война России против Украины. Главное (обновляется)