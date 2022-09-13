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13 сентября, 2022
 
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"Можете бросать в меня камнями". Анатолий Анатолич рассказал, почему не возвращает свою семью в Украину

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Анатолий Анатолич: Это мое решение
Анатолий Анатолич: Это мое решение
Фото: Анатолій Анатоліч / Facebook

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич 12 сентября в Instagram Stories выразил надежду, что его семья, которая находится во Франции, до конца 2022 года сможет вернуться в Украину.

Посты телеведущий сопроводил снимками своего годовалого сына Нила.

"Вот главная причина, почему я решил не возвращать детей домой: они там не слышат сирен, они продолжают обучение в хорошей школе, они там в безопасности", – заявил он.

Фото: anatoliyanatolich / Instagram
Фото: anatoliyanatolich / Instagram

"Можете бросать в меня камнями, но это мое решение. Надеюсь, до конца года я смогу вернуть семью домой, но пока решение такое", – отметил Анатолий Анатолич.


Фото: anatoliyanatolich / Instagram

Фото: anatoliyanatolich / Instagram

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Анатолий Анатолич женат на Юлии Бойко – основательнице продюсерской компании Yula Company и школы коммуникаций PRaktika. Пара воспитывает двух дочерей – Алису (2011) и Лолиту (2013). 20 июля 2021 года у них родился сын Нил.

Спустя месяц после нападения РФ на Украину Анатолий Анатолич сообщил, что переехал вместе с женой и тремя детьми во Францию

1 июня стало известно, что телеведущий вернулся из Франции в Украину и стал добровольцем строительного батальона "Добробат". Его семья продолжает находиться во Франции.

Теги: Украина, Франция, война, дети, война России против Украины, семья, телеведущий, Анатолий Анатолич, Юлия Бойко
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