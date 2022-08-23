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23 августа, 2022
 
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Анатолий Анатолич: Бизнес должен работать, дети – радоваться, женщины – ходить на маникюр и в спортзал. За это ВСУ сражается с врагом

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Анатолич: Нужно жить. Не опускать голову и не опускать руки
Анатолич: Нужно жить. Не опускать голову и не опускать руки
Фото: Анатолій Анатоліч / Facebook

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич 22 августа в Facebook ответил на вопрос, возможно ли "быть счастливым в войне".

"Возможно ли радоваться, гулять, улыбаться, видеться с друзьями, когда идет война? Общаясь с военными по всей стране, я точно могу сказать что да. Жить нужно. Нужно искать радости в этих сверхсложных обстоятельствах", – написал он.

Анатолич отметил, что речь идет "не о пьянках с кальянами под русскую попсу" и "не о кутежах с шампанским и всем напоказ". Телеведущий подчеркнул, что говорит о возможности быть причастным хотя бы к частице нормальной жизни, которую у украинцев забрали после 24 февраля.

"Бизнес должен работать, дети должны радоваться, люди должны искать позитив. Женщины должны ходить на маникюр и в спортзал. За это сейчас ВСУ сражается с врагом. За нашу свободную жизнь", – отметил он.

Телеведущий добавил, что важно делать все, чтобы защитникам Украины "было комфортно, тепло, сухо, вкусно, удобно", а они выполнят свою миссию.

"Нужно жить. Не опускать голову и не опускать руки. Не позорить теперь почетное имя Украинец и Украинка, потому что на нас смотреть весь мир", – заявил Анатолич.

https://www.facebook.com/anatolij.anatolich/posts/pfbid036b8rXCpuuJdCt1FDTGfLE4ejZUG8fWPedgxNrDVk4vmQDVGQhtQfQKKYC4GhrZ9ml

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Анатолий Анатолич спустя месяц после нападения РФ на Украину сообщил, что переехал вместе с женой и тремя детьми во Францию

1 июня стало известно, что телеведущий вернулся из Франции в Украину и стал добровольцем строительного батальона "Добробат". Его семья продолжает находиться во Франции. 

Теги: Россия, Украина, война, бизнес, военные, дети, ВСУ, украинцы, война России против Украины, женщины, телеведущий, Анатолий Анатолич, украинки
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