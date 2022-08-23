Анатолий Анатолич: Бизнес должен работать, дети – радоваться, женщины – ходить на маникюр и в спортзал. За это ВСУ сражается с врагом

Анатолич: Нужно жить. Не опускать голову и не опускать руки Фото: Анатолій Анатоліч / Facebook

"Возможно ли радоваться, гулять, улыбаться, видеться с друзьями, когда идет война? Общаясь с военными по всей стране, я точно могу сказать что да. Жить нужно. Нужно искать радости в этих сверхсложных обстоятельствах", – написал он.

Анатолич отметил, что речь идет "не о пьянках с кальянами под русскую попсу" и "не о кутежах с шампанским и всем напоказ". Телеведущий подчеркнул, что говорит о возможности быть причастным хотя бы к частице нормальной жизни, которую у украинцев забрали после 24 февраля.

"Бизнес должен работать, дети должны радоваться, люди должны искать позитив. Женщины должны ходить на маникюр и в спортзал. За это сейчас ВСУ сражается с врагом. За нашу свободную жизнь", – отметил он.

Телеведущий добавил, что важно делать все, чтобы защитникам Украины "было комфортно, тепло, сухо, вкусно, удобно", а они выполнят свою миссию.

"Нужно жить. Не опускать голову и не опускать руки. Не позорить теперь почетное имя Украинец и Украинка, потому что на нас смотреть весь мир", – заявил Анатолич.

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