  "Это должно звучать на параде нашей победы". "Жадан і Собаки" ко Дню ВСУ вместе с украинскими защитниками записали строевой марш. Видео

"Поздравляем наших военных с Днем ВСУ! Поздравляем родное подразделение "Хартия". Ну и как подарок – вот эта строевая песня о и для "хартийцев", – анонсировали трек музыканты.

"Это должно звучать на параде нашей победы", – отреагировали украинцы.

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