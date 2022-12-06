"Не могла остановить войну, но приняла решение действовать". Свитолина собрала в Монако для Украины €240 тыс. Фото

Свитолина: Мы будем продолжать делать все возможное для Украины Фото: Elina Svitolina / Facebook

"Этот год был для меня одновременно как самым счастливым, так и трагичным. Когда мы с [мужем, французским теннисистом] Гаэлем [Монфисом] узнали о моей беременности, в Украину ворвалась война. Даже сейчас я не могу описать все свои ощущения в этот момент. Мне было невероятно больно. Я чувствовала себя бессильной, потому что не могла остановить эту ужасную войну. Но я приняла решение действовать, – написала Свитолина. – Не важно, что будет ждать нас в будущем. Мы будем продолжать делать все возможное для Украины".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elina Monfils (@elisvitolina)