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15 октября, 2022
 
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Свитолина и Монфис впервые стали родителями

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Теннисисты Элина Свитолина и Гаэль Монфис впервые стали родителями
Теннисисты Элина Свитолина и Гаэль Монфис впервые стали родителями
Фото: elisvitolina / Instagram

Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее муж, французский теннисист Гаэль Монфис впервые стали родителями. У них родилась дочка. Об этом Свитолина рассказала в своем Instagram.

"Вот это была ночка! Леди и джентльмены, тепло поприветствуйте Скай Монфис", – обратилась к подписчикам теннисистка.

Муж Элины Гаэль Моонфис также присутствовал на родах.

"Всей моей благодарности будет недостаточно за то, что мой муж пережил эти незабываемые моменты со мной", – написала Свитолина.

Контекст:

Свитолина и Монфис поженились летом 2021 года в Швейцарии.

15 мая 2022 года спортсменка сообщила, что они с Монфисом в октябре впервые станут родителями, и рассекретила пол будущего ребенка.

В первый день войны Свитолина поддержала Украину, призвав украинцев объединиться в борьбе с российскими оккупантами.

Теги: теннис, Элина Свитолина, беременность, семья, роды, Гаэль Монфис
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