Свитолина и Монфис впервые стали родителями

"Вот это была ночка! Леди и джентльмены, тепло поприветствуйте Скай Монфис", – обратилась к подписчикам теннисистка.

Муж Элины Гаэль Моонфис также присутствовал на родах.

"Всей моей благодарности будет недостаточно за то, что мой муж пережил эти незабываемые моменты со мной", – написала Свитолина.

Контекст:

Свитолина и Монфис поженились летом 2021 года в Швейцарии.

15 мая 2022 года спортсменка сообщила, что они с Монфисом в октябре впервые станут родителями, и рассекретила пол будущего ребенка.

В первый день войны Свитолина поддержала Украину, призвав украинцев объединиться в борьбе с российскими оккупантами.