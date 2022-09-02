"Единственный мужчина, который делает мою жизнь красивой". Беременная Свитолина показала новое фото с мужем

Свитолина позирует в кадре, придерживая рукой заметно округлившийся живот.

"С днем рождения, единственный мужчина во всем мире, который делает мою жизнь полной и красивой. Мы любим тебя бесконечно", – подписала фото Свитолина.

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Контекст:

Свитолина и Монфис проживают в Швейцарии. Там же летом 2021 года состоялась их свадьба.

15 мая 2022 года спортсменка сообщила, что они с Монфисом в октябре впервые станут родителями, и рассекретила пол будущего ребенка.

В первый день войны спортсменка поддержала Украину, призвав украинцев объединиться в борьбе с российскими оккупантами.