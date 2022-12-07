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Обыски в 11 землях ФРГ, задержаны 25 человек, в том числе гражданка РФ: в Германии заявили о разоблачении группы, готовившей госпереворот

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Немецкие СМИ пишут, что речь об одной из крупнейших полицейских акций в Германии, в ней задействованы более 3000 сотрудников сил безопасности и полиции
Немецкие СМИ пишут, что речь об одной из крупнейших полицейских акций в Германии, в ней задействованы более 3000 сотрудников сил безопасности и полиции
Фото: ЕРА (архив)

7 декабря федеральная прокуратура Германии проводит обыски в 11 федеральных землях ФРГ и задержала 25 человек – 22 из них считаются участниками террористической организации, еще трое – ее сторонниками.

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте правоохранительного органа. 

22 предполагаемых члена террористической организации – граждане Германии, одна из трех сторонников – россиянка. Задержания проводили в разных регионах Германии, а в двух случаях – в Австрии и Италии. Всего в деле фигурирует 52 подозреваемых. 

Организаторами называют 71-летнего Генриха ІІІ принца Ройса и 69-летнего Рюдигера фон П. Как пишет Spiegel, первого считают опасным человеком. 

Обыски проводятся на 130 объектах в разных землях ФРГ. Они направлены против 27 фигурантов, которые не были задержаны, и против лиц, которые еще не имеют статуса подозреваемых, сказано в релизе. Spiegel называет это одной из крупнейших полицейских акций в Германии, в ней задействованы более 3000 сотрудников сил безопасности и полиции ФРГ. 

"Задержанные подозреваемые принадлежат к террористической организации, которая была создана не позднее конца ноября 2021 года и поставила перед собой цель свергнуть существующий государственный строй в Германии и заменить его своей собственной формой государства, очертания которой уже разработаны", – говорится в релизе. 

По данным прокуратуры, члены организации понимают, что их намерение "может быть реализовано только с помощью военных средств и насилия над представителями государства". Речь в том числе об убийствах. 

Фигурантов "объединяет глубокое неприятие государственных институтов и свободного демократического основного строя Федеративной Республики Германия, что со временем заставило их принять решение участвовать в их насильственном устранении и совершать конкретные подготовительные действия с этой целью", заявили в прокуратуре. 

Члены организации следуют конспирологическим мифам, состоящим из нарративов немецкого движения рейхсбюргеров (представители этого движения не признают ФРГ и считают себя гражданами "германского рейха", сообщает "Немецкая волна") и QAnon, представители которого были среди американцев, штурмовавших Капитолий в январе прошлого года) и считают, что Германией управляют члены так называемого Глубинного государства (Deep State). 

"По мнению членов ассоциации, спасение им обещает неминуемое вмешательство "Альянса" – тайного союза правительств, спецслужб и вооруженных сил различных государств, включая Российскую Федерацию и Соединенные Штаты Америки, обладающего техническим превосходством. Ассоциация твердо убеждена, что члены "Альянса" уже находятся в Германии и что их атака на "Глубинное государство" неминуема", – говорится в релизе. 

Согласно данным следствия, члены организации планировали создание временного (возможно, военного) правительства, которое будет вести переговоры "о новом государственном порядке в Германии с союзными державами-победительницами во Второй мировой войне в соответствии с классическим рейхсбюргерским нарративом". 

По их мнению, "центральным контактом для этих переговоров в настоящее время является исключительно Россия". Генрих ІІІ якобы уже связался с представителями РФ в Германии, но пока, по данным следствия, не получил от них положительного ответа. 

Задержанная гражданка РФ Виталия Б. помогала ему связаться с представителями РФ, считают правоохранители.

Канал MDR называл Генриха ІІІ "частично запутавшимся человеком", близким к рейхсбюргерской среде. Княжеский дом Ройсс дистанцировался от него, отмечал канал в августе 2022-го. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Германия, Италия, Австрия, прокуратура, полиция, ФРГ, террористы, спецслужбы, государственный переворот, задержание, обыски
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