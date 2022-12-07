Обыски в 11 землях ФРГ, задержаны 25 человек, в том числе гражданка РФ: в Германии заявили о разоблачении группы, готовившей госпереворот

Немецкие СМИ пишут, что речь об одной из крупнейших полицейских акций в Германии, в ней задействованы более 3000 сотрудников сил безопасности и полиции Фото: ЕРА (архив)

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте правоохранительного органа.

22 предполагаемых члена террористической организации – граждане Германии, одна из трех сторонников – россиянка. Задержания проводили в разных регионах Германии, а в двух случаях – в Австрии и Италии. Всего в деле фигурирует 52 подозреваемых.

Организаторами называют 71-летнего Генриха ІІІ принца Ройса и 69-летнего Рюдигера фон П. Как пишет Spiegel, первого считают опасным человеком.

Обыски проводятся на 130 объектах в разных землях ФРГ. Они направлены против 27 фигурантов, которые не были задержаны, и против лиц, которые еще не имеют статуса подозреваемых, сказано в релизе. Spiegel называет это одной из крупнейших полицейских акций в Германии, в ней задействованы более 3000 сотрудников сил безопасности и полиции ФРГ.

"Задержанные подозреваемые принадлежат к террористической организации, которая была создана не позднее конца ноября 2021 года и поставила перед собой цель свергнуть существующий государственный строй в Германии и заменить его своей собственной формой государства, очертания которой уже разработаны", – говорится в релизе.

По данным прокуратуры, члены организации понимают, что их намерение "может быть реализовано только с помощью военных средств и насилия над представителями государства". Речь в том числе об убийствах.

Фигурантов "объединяет глубокое неприятие государственных институтов и свободного демократического основного строя Федеративной Республики Германия, что со временем заставило их принять решение участвовать в их насильственном устранении и совершать конкретные подготовительные действия с этой целью", заявили в прокуратуре.

Члены организации следуют конспирологическим мифам, состоящим из нарративов немецкого движения рейхсбюргеров (представители этого движения не признают ФРГ и считают себя гражданами "германского рейха", сообщает "Немецкая волна") и QAnon, представители которого были среди американцев, штурмовавших Капитолий в январе прошлого года) и считают, что Германией управляют члены так называемого Глубинного государства (Deep State).

"По мнению членов ассоциации, спасение им обещает неминуемое вмешательство "Альянса" – тайного союза правительств, спецслужб и вооруженных сил различных государств, включая Российскую Федерацию и Соединенные Штаты Америки, обладающего техническим превосходством. Ассоциация твердо убеждена, что члены "Альянса" уже находятся в Германии и что их атака на "Глубинное государство" неминуема", – говорится в релизе.

Согласно данным следствия, члены организации планировали создание временного (возможно, военного) правительства, которое будет вести переговоры "о новом государственном порядке в Германии с союзными державами-победительницами во Второй мировой войне в соответствии с классическим рейхсбюргерским нарративом".

По их мнению, "центральным контактом для этих переговоров в настоящее время является исключительно Россия". Генрих ІІІ якобы уже связался с представителями РФ в Германии, но пока, по данным следствия, не получил от них положительного ответа.

Задержанная гражданка РФ Виталия Б. помогала ему связаться с представителями РФ, считают правоохранители.

Канал MDR называл Генриха ІІІ "частично запутавшимся человеком", близким к рейхсбюргерской среде. Княжеский дом Ройсс дистанцировался от него, отмечал канал в августе 2022-го.