Переворот в Буркина-Фасо. Президент ушел в отставку в обмен на гарантии безопасности

Дамиба стал президентом страны в результате госпереворота в январе Фото: EPA

Траоре согласился на семь условий, включая гарантию безопасности для Дамибы и солдат, которые его поддерживали, а также выполнение обещаний, данных региональному блоку Западной Африки, вернуться к конституционному правлению к июлю 2024 года.

Журналисты не смогли связаться с Дамибой для комментариев. Близкий член семьи сообщил агентству, что он покинул страну 2 октября.