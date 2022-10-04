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Переворот в Буркина-Фасо. Президент ушел в отставку в обмен на гарантии безопасности

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Дамиба стал президентом страны в результате госпереворота в январе
Дамиба стал президентом страны в результате госпереворота в январе
Фото: EPA

Самопровозглашенный лидер Буркина-Фасо капитан Ибрагим Траоре принял отставку президента Поля-Анри Дамибы. Об этом сообщило агентство Reuters 2 октября.

Траоре согласился на семь условий, включая гарантию безопасности для Дамибы и солдат, которые его поддерживали, а также выполнение обещаний, данных региональному блоку Западной Африки, вернуться к конституционному правлению к июлю 2024 года.

Журналисты не смогли связаться с Дамибой для комментариев. Близкий член семьи сообщил агентству, что он покинул страну 2 октября.

Контекст:

1 октября в Буркина-Фасо произошел второй в 2022 году государственный переворот. Дамибу, который стал президентом страны в результате госпереворота в январе, сместила в октябре группа военных.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: военные, Буркина-Фасо, отставка, государственный переворот
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