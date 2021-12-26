В Буркина-Фасо в засаду попал конвой самообороны, погиб 41 человек

Конвой попал в засаду в провинции Лорум, в результате перестрелки погиб 41 человек, среди которых члены местной самообороны, которую финансируют и поддерживают власти – добровольцы защиты Родины (VDP), а также мирные жители.

Предполагается, что нападение устроили исламистские группировки, уже четыре года действующие против властей Буркина-Фасо.

В связи с гибелью большого числа людей в Буркина-Фасо объявили двухдневный траур.