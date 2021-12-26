В Буркина-Фасо в засаду попал конвой самообороны, погиб 41 человек

Конвой попал в засаду в провинции Лорум, в результате перестрелки погиб 41 человек, среди которых члены местной самообороны, которую финансируют и поддерживают власти – добровольцы защиты Родины (VDP), а также мирные жители.
Предполагается, что нападение устроили исламистские группировки, уже четыре года действующие против властей Буркина-Фасо.
В связи с гибелью большого числа людей в Буркина-Фасо объявили двухдневный траур.
По данным Reuters, с начала 2021 года в Мали, Буркина-Фасо и Нигере участились нападения на мирное население со стороны джихадистов, связанных с "Аль-Каидой" и ИГИЛ.
В частности, в августе в результате нападения вооруженных людей на конвой правительственных сил в Буркина-Фасо были убиты 14 военных, мирные жители, которых они охраняли, а также трое добровольцев, помогавших конвою.