В Буркина-Фасо жертвами нападения на военный конвой стали 47 человек. Подозревают причастность исламистов

Военные, на которых напали, сопровождали переселенцев Фото: ЕРА (архив)

По данным ведомства, еще 19 человек получили ранения.

Предполагают, что нападение на конвой, сопровождавший колонну мирных жителей, совершили исламисты.

Власти Буркина-Фасо утверждают, что ответным огнем правительственные войска "нейтрализовали" 58 боевиков, также есть раненые.

Africanews уточняет, что нападение произошло в провинции Сено на севере страны, в так называемой трехпограничной зоне, которая граничит с Мали и Нигером.

Нападение произошло, когда военные сопровождали мирных жителей, которые уезжали в соседнюю провинцию Сум.

Издание отмечает, что нападение 18 августа стало третьим за две недели в этом районе. Так, 4 августа недалеко от границы с Нигером жертвами нападения стали 30 человек, а 9 августа возле границы с Мали – 12 человек.

После нападения власти Буркина-Фасо объявили в стране трехдневный траур начиная с 19 августа.