В Буркина-Фасо жертвами нападения на военный конвой стали 47 человек. Подозревают причастность исламистов

По данным ведомства, еще 19 человек получили ранения.
Предполагают, что нападение на конвой, сопровождавший колонну мирных жителей, совершили исламисты.
Власти Буркина-Фасо утверждают, что ответным огнем правительственные войска "нейтрализовали" 58 боевиков, также есть раненые.
Africanews уточняет, что нападение произошло в провинции Сено на севере страны, в так называемой трехпограничной зоне, которая граничит с Мали и Нигером.
Нападение произошло, когда военные сопровождали мирных жителей, которые уезжали в соседнюю провинцию Сум.
Издание отмечает, что нападение 18 августа стало третьим за две недели в этом районе. Так, 4 августа недалеко от границы с Нигером жертвами нападения стали 30 человек, а 9 августа возле границы с Мали – 12 человек.
После нападения власти Буркина-Фасо объявили в стране трехдневный траур начиная с 19 августа.
По данным Reuters, с начала 2021 года в Мали, Буркина-Фасо и Нигере участились нападения на мирное население со стороны джихадистов, связанных с "Аль-Каидой" и ИГИЛ.