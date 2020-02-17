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Вооруженные люди напали на церковь в Буркина-Фасо и убили 24 человека, включая пастора

В городе Панси в Буркина-Фасо группа боевиков расстреляла мирных жителей и разграбила магазины.

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Аналитики отмечают рост экстремизма в Буркина-Фасо
Аналитики отмечают рост экстремизма в Буркина-Фасо
Фото: ЕРА

16 февраля около 20 человек совершили налет на город Панси в африканском государстве Буркина-Фасо, убив 24 человека. Об этом сообщает Associated Press.

Боевики расстреляли мирных жителей возле протестантской церкви, среди погибших – пастор.

18 человек ранены.

Также нападавшие разграбили магазины, похитили трех человек и заставили их увезти награбленное в неизвестном направлении.

Местный чиновник сообщил агентству, что среди убитых как христиане, так и мусульмане.

Коринн Дюфка, директор Human Rights Watch в Западной Африке, считает рост экстремизма в Буркина-Фасо реакцией вооруженных группировок на действия сил безопасности.

В последние годы в Буркина-Фасо было несколько крупных терактов, отношение к которым имеют радикальные исламисты. В частности, 13 августа 2017 года в ходе нападения на ресторан погибло 17 человек.

В мае 2019 года неизвестные застрелили пятерых верующих и католического священника во время мессы.

Теги: Human Rights Watch, нападение, боевики, экстремизм, Буркина-Фасо, протестанты, погибшие
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