Президент Буркина-Фасо Рох Каборе объявил о двухдневном трауре из-за гибели мирных жителей и солдат.

В Буркина-Фасо 42 человека погибли в результате нападения террористов. Семь погибших были солдатами. Из 35 жертв среди мирных жителей большинство – женщины. Об этом 24 декабря сообщило государственное агентство AIB.

Нападение произошло утром 24 декабря. Около 20 человек получили ранения.

Президент Буркина-Фасо Рох Каборе объявил национальный траур на 48 часов с 25 по 26 декабря в память об убитых.

По данным агентства, армия провела ответную операцию, в результате которой было нейтрализовано 80 террористов. Также солдаты вернули сотню мотоциклов, оружие и боеприпасы, которые были похищены во время одного из нападений.