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В Буркина-Фасо 42 человека погибли в результате нападения террористов

Президент Буркина-Фасо Рох Каборе объявил о двухдневном трауре из-за гибели мирных жителей и солдат.

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Большинство погибших в результате нападения террористов женщины
Большинство погибших в результате нападения террористов – женщины
Фото: ЕРА (архив)

В Буркина-Фасо 42 человека погибли в результате нападения террористов. Семь погибших были солдатами. Из 35 жертв среди мирных жителей большинство – женщины. Об этом 24 декабря сообщило государственное агентство AIB.

Нападение произошло утром 24 декабря. Около 20 человек получили ранения.

Президент Буркина-Фасо Рох Каборе объявил национальный траур на 48 часов с 25 по 26 декабря в память об убитых.

https://www.facebook.com/aib.infos/posts/2568386036607558

По данным агентства, армия провела ответную операцию, в результате которой было нейтрализовано 80 террористов. Также солдаты вернули сотню мотоциклов, оружие и боеприпасы, которые были похищены во время одного из нападений.

Теги: армия, траур, террористы, нападение, боеприпасы, Буркина-Фасо, жертвы, погибшие, ранение
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