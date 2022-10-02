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В Буркина-Фасо произошел госпереворот. В МИД Украины напомнили о присутствии в Африке российских наемников

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Власть в Буркина-Фасо сменили военные
Власть в Буркина-Фасо сменили военные
Фото: ЕРА

В западноафриканской стране Буркина-Фасо произошел второй в 2022 году государственный переворот, сообщает 1 октября Euronews.

Подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибу, который стал президентом страны в результате госпереворота в январе, сместила в октябре группа военных. Новым лидером Буркина-Фасо объявили капитана Ибрагима Траоре.

По приказу захвативших власть людей границы Буркина-Фасо закрыли на неопределенный срок.

Свержение правительства в Буркина-Фасо осудили руководство ООН, Госдепартамент США, пишет Reuters.

Местонахождение Траоре остается неизвестным, отмечает агентство. Захватившие власть люди заявили, что тот скрывается во французском посольстве. Французские дипломаты это опровергли, однако возле посольства собрались недовольные, в посольстве вспыхнул пожар и "было слышно несколько выстрелов".

На происходящее в Буркина-Фасо отреагировал в Twitter спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Тревожные сообщения о новом государственном перевороте в Буркина-Фасо. Присутствие российских наемников в Западной Африке существенно подрывает ее мир и безопасность. Они должны покинуть регион", – написал он.

По словам дипломата, Украина поддерживает усилия Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) по продвижению плана перехода Буркина-Фасо "обратно к демократии".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, ООН, Африка, посольство, МИД Украины, демократия, военные, Госдепартамент США, наемники, Буркина-Фасо, государственный переворот, дипломаты, власть, Олег Николенко, границы
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