В Швеции убили критика Кадырова блогера Абдурахманова – СМИ

О смерти блогера написал также Telegram-канал движения 1ADAT, которое сообщает о нарушениях прав человека в Чечне.
"Мы на протяжении нескольких дней вели и ведем свое внутреннее расследование об убийстве Тумсо. В первое время никак не могли поверить в случившееся, но на данном этапе мы, как пожелал Всевышний Аллах, имеем достаточно информации, подтверждающей его гибель, а его брат, Мухаммад, был скрыт спецслужбами. Наш материал, добытый по воле Аллаха через нашу сеть информаторов из Европы и Чечни, мы не можем публиковать в целях собственной безопасности и ради информаторов.
Тумсо был расстрелян ночью группой лиц и на данный момент выясняются детали убийства", – написало сообщество.
По информации "Радио Свобода", Абдурахманова застрелили в ночь с 1 на 2 декабря.
Последняя запись блогера в его Telegram-канале была опубликована вечером 30 ноября.
Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года, его кандидатуру по представлению президента РФ утверждал местный парламент. В 2016 году прошли прямые выборы главы республики, Кадыров получил более 97% голосов.
Абдурахманов известен своей критикой властей Чечни. На его YouTube-канале ABU-SADDAM SHISHANI почти 500 тыс. подписчиков. В 2015 году он уехал из России после того, как у него произошел конфликт с родственниками Кадырова. Он получил статус политического беженца в Швеции. Как отмечала "Немецкая волна", в Чечне Абдурахманова обвиняют в связях с джихадистами из "Исламского государства".
В 2020 году на Абдурахманова совершалось покушение – на него напал мужчина с топором. Блогер сумел обезвредить нападавшего и передать его полиции. Абдурахманов заявлял, что за этим преступлением стоят российские спецслужбы. Приговор по делу был вынесен в январе 2021 года.
В декабре 2021 года блогер сообщил о пропаже его родственников. Родственники пропали также у еще пятерых чеченских оппозиционеров, живущих вне Чечни. По данным "Русской службы BBC", почти все критики Кадырова живут за границей и имеют давний конфликт с чеченским руководством.