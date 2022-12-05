В Швеции убили критика Кадырова блогера Абдурахманова – СМИ

По информации "Радио Свобода", Абдурахманова застрелили в ночь с 1 на 2 декабря Скриншот: ABU-SADDAM SHISHANI / YouTube

О смерти блогера написал также Telegram-канал движения 1ADAT, которое сообщает о нарушениях прав человека в Чечне.

"Мы на протяжении нескольких дней вели и ведем свое внутреннее расследование об убийстве Тумсо. В первое время никак не могли поверить в случившееся, но на данном этапе мы, как пожелал Всевышний Аллах, имеем достаточно информации, подтверждающей его гибель, а его брат, Мухаммад, был скрыт спецслужбами. Наш материал, добытый по воле Аллаха через нашу сеть информаторов из Европы и Чечни, мы не можем публиковать в целях собственной безопасности и ради информаторов.

Тумсо был расстрелян ночью группой лиц и на данный момент выясняются детали убийства", – написало сообщество.

По информации "Радио Свобода", Абдурахманова застрелили в ночь с 1 на 2 декабря.

Последняя запись блогера в его Telegram-канале была опубликована вечером 30 ноября.