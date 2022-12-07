Гордон: Ведущий "Дождя" сказал: "Нашим бедным мобилизованным мальчикам нечего есть, они мерзнут". Ни хрена себе! Эти "мальчики" убивают украинцев. Мне их жалеть? Пусть подохнут!

"Беда многих российских либералов или тех, кто считает себя либералами, в том, что весь этот либерализм и просвещенность заканчиваются, спотыкаясь об украинский вопрос. Это очень традиционная история. Потому что имперский дух пронизал в России, похоже, подавляющее большинство людей. И либералов, и демократов в том числе", – сказал Гордон.

Журналист считает, что телеканал "Дождь" действительно много сделал для развития демократии в России. Он напомнил, что сам неоднократно выступал в эфире "Дождя" и его никто никогда не цензурировал.

"Мне всегда давали сказать, что я хотел. Конечно, этим канал "Дождь" выгоднейшим образом отличался от всего остального болота, которое в России было", – отметил Гордон.

Но, продолжил журналист, он не может понять ни объяснений ведущего Алексея Коростелева, который сделал заявление о помощи мобилизованным россиянам, ни заявлений основательницы канала Натальи Синдеевой, которая тоже сказала, что не может без эмоций говорить про "наших мобилизованных пацанов, которым в лесу негде жить, у которых нет еды и обмундирования", ни постов "великих российских демократов", которые утверждают, что Коростелев "оговорился".

"Какая, к черту, оговорка? Человек сказал то, что сказал. Мы все все понимаем. Он просто сказал то, что думал. "Ах, бедные наши мальчики мобилизованные. Вот их мобилизовали, они в плохих условиях, им нечего есть, они мокнут и мерзнут. Они пойдут сейчас умирать. Давайте поможем нашим мальчикам!" Ни хрена себе! Эти "мальчики" убивают украинцев. Ни за что ни про что! Я сейчас к Наталье Синдеевой обращаюсь тоже. Эти "мальчики", пока их не призывали, сидели посапывали в тряпочку, рукоплескали агрессии России против Украины, писали всякие гадости про Украину – подавляющее их большинство – и говорили: "Давай! Сейчас мы их!.." Это все так! А когда дело коснулось их, коснулось того, что они могут погибнуть реально, они начали сопли распускать", – сказал журналист.

Он считает, что мобилизованные россияне, которые едут на фронт, ведут себя как "покорные рабы".

"Идите к [президенту России Владимиру] Путину! Идите к вашим царям! Скажите: "А что вы меня, как скот, бросаете на убой?" Ан нет, они этого не делают. Они как покорные рабы – а они рабы и есть, бессловесные, безмолвные, тупые рабы, которые живут в рабской стране, – мобилизовываются и идут убивать нас. И мне что, их жалеть? Да пусть пропадут вообще! Да пусть подохнут! Я их жалеть не собираюсь. Мне их не жалко. Они с оружием в руках пришли на территорию Украины убивать украинцев. Какая жалость, к черту? Да пусть сдохнут! Никакой жалости к ним нет. Поэтому мне непонятно то, что написала Наталья Синдеева. Я хочу сказать, что вместо того, чтобы жалеть это "мясо", надо подумать, как Россия дошла до того, что у нее появилось это тупое, бессловесное, безмолвное "мясо", и надо подумать, как им свергнуть Путина, может быть, чтобы он это "мясо" не отправлял на мясную разделку. Они не туда зашли, к сожалению", – сказал журналист.

Он подчеркнул, что у всех мобилизованных россиян есть выбор и они могут не ехать на войну убивать украинцев.

"Это собаки, которые приходят, повторюсь, убивать украинцев. Собакам собачья смерть. Никакой жалости к ним нет. У них есть выбор. У каждого человека есть выбор. У них есть выбор – пойти на три года в тюрьму или с оружием в руках идти убивать украинцев, – они выбрали второе: с оружием в руках убивать украинцев. Какая, к черту, жалость? Это падаль просто", – подчеркнул Гордон.

Он предположил, что "Дождь" после лишения лицензии в Латвии может переехать в другую страну, например, в Грузию.

"Есть же страны, в которых они могут получить лицензию на вещание. Из всех стран мне сегодня Грузия видится самой подходящей", – сказал журналист.

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