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Гордон: Ведущий "Дождя" сказал: "Нашим бедным мобилизованным мальчикам нечего есть, они мерзнут". Ни хрена себе! Эти "мальчики" убивают украинцев. Мне их жалеть? Пусть подохнут!

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Гордон: Это собаки, которые приходят убивать украинцев. Собакам собачья смерть. Никакой жалости к ним нет. У них есть выбор
Гордон: Это собаки, которые приходят убивать украинцев. Собакам собачья смерть. Никакой жалости к ним нет. У них есть выбор 
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Ситуация с российским телеканалом "Дождь" и скандальным заявлением его ведущего о мобилизованных на войну против Украины россиянах еще раз показала, что весь российский либерализм заканчивается на вопросе об Украине. Такое мнение 4 декабря во время стрима с телеведущим Василием Головановым, который транслировался в YouTube, высказал основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон.

"Беда многих российских либералов или тех, кто считает себя либералами, в том, что весь этот либерализм и просвещенность заканчиваются, спотыкаясь об украинский вопрос. Это очень традиционная история. Потому что имперский дух пронизал в России, похоже, подавляющее большинство людей. И либералов, и демократов в том числе", – сказал Гордон.

Журналист считает, что телеканал "Дождь" действительно много сделал для развития демократии в России. Он напомнил, что сам неоднократно выступал в эфире "Дождя" и его никто никогда не цензурировал.

"Мне всегда давали сказать, что я хотел. Конечно, этим канал "Дождь" выгоднейшим образом отличался от всего остального болота, которое в России было", – отметил Гордон.

Но, продолжил журналист, он не может понять ни объяснений ведущего Алексея Коростелева, который сделал заявление о помощи мобилизованным россиянам, ни заявлений основательницы канала Натальи Синдеевой, которая тоже сказала, что не может без эмоций говорить про "наших мобилизованных пацанов, которым в лесу негде жить, у которых нет еды и обмундирования", ни постов "великих российских демократов", которые утверждают, что Коростелев "оговорился".

"Какая, к черту, оговорка? Человек сказал то, что сказал. Мы все все понимаем. Он просто сказал то, что думал. "Ах, бедные наши мальчики мобилизованные. Вот их мобилизовали, они в плохих условиях, им нечего есть, они мокнут и мерзнут. Они пойдут сейчас умирать. Давайте поможем нашим мальчикам!" Ни хрена себе! Эти "мальчики" убивают украинцев. Ни за что ни про что! Я сейчас к Наталье Синдеевой обращаюсь тоже. Эти "мальчики", пока их не призывали, сидели посапывали в тряпочку, рукоплескали агрессии России против Украины, писали всякие гадости про Украину  подавляющее их большинство – и говорили: "Давай! Сейчас мы их!.." Это все так! А когда дело коснулось их, коснулось того, что они могут погибнуть реально, они начали сопли распускать", – сказал журналист.

Он считает, что мобилизованные россияне, которые едут на фронт, ведут себя как "покорные рабы". 

"Идите к [президенту России Владимиру] Путину! Идите к вашим царям! Скажите: "А что вы меня, как скот, бросаете на убой?" Ан нет, они этого не делают. Они как покорные рабы – а они рабы и есть, бессловесные, безмолвные, тупые рабы, которые живут в рабской стране, – мобилизовываются и идут убивать нас. И мне что, их жалеть? Да пусть пропадут вообще! Да пусть подохнут! Я их жалеть не собираюсь. Мне их не жалко. Они с оружием в руках пришли на территорию Украины убивать украинцев. Какая жалость, к черту? Да пусть сдохнут! Никакой жалости к ним нет. Поэтому мне непонятно то, что написала Наталья Синдеева. Я хочу сказать, что вместо того, чтобы жалеть это "мясо", надо подумать, как Россия дошла до того, что у нее появилось это тупое, бессловесное, безмолвное "мясо", и надо подумать, как им свергнуть Путина, может быть, чтобы он это "мясо" не отправлял на мясную разделку. Они не туда зашли, к сожалению", – сказал журналист.

Он подчеркнул, что у всех мобилизованных россиян есть выбор и они могут не ехать на войну убивать украинцев.

"Это собаки, которые приходят, повторюсь, убивать украинцев. Собакам собачья смерть. Никакой жалости к ним нет. У них есть выбор. У каждого человека есть выбор. У них есть выбор – пойти на три года в тюрьму или с оружием в руках идти убивать украинцев, – они выбрали второе: с оружием в руках убивать украинцев. Какая, к черту, жалость? Это падаль просто", – подчеркнул Гордон.

Он предположил, что "Дождь" после лишения лицензии в Латвии может переехать в другую страну, например, в Грузию. 

"Есть же страны, в которых они могут получить лицензию на вещание. Из всех стран мне сегодня Грузия видится самой подходящей", – сказал журналист. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Телеканал "Дождь" работал в России в 2010–2022 годах. В 2021 году его признали в РФ "иностранным агентом". В марте 2022 года, после полномасштабного вторжения России в Украину, Роскомнадзор заблокировал сайт "Дождя" из-за распространения якобы неправдивой информации о войне. После этого "Дождь" решил приостановить работу в России. Главный редактор телеканала Тихон Дзядко и часть журналистов заявили, что уехали из страны на фоне угроз коллективу.

В июне стало известно, что Латвия выдала лицензию "Дождю" и теперь он будет вещать из Риги. 

В декабре разразился скандал из-за того, что ведущий "Дождя" Коростелев заявил, что канал помогает российской армии. В прямом эфире 1 декабря он призвал зрителей присылать информацию о проблемах мобилизованных на почту канала или в Telegram-бот и добавил: "Мы надеемся, что многим, военнослужащим в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте". После скандала телеканал уволил Коростелева. 2 декабря в Telegram он объяснил свое заявление. Коростелев написал, что деньги российской армии "даже на носки" никогда не отправлял, что выступает против войны, но отметил, что ему жаль "брошенного всеми голодного мобилизованного". "Помогаю ли я мобилизованным? Только тем, что рассказываю о них", – написал он. Из-за увольнения Коростелева канал в знак протеста покинуло еще несколько журналистов.

6 декабря стало известно, что Латвия аннулирует "Дождю" лицензию "в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку". Телеканал должен прекратить вещание в ночь на 8 декабря. Перед этим Национальный совет по электронным СМИ Латвии вынес "Дождю" несколько предупреждений и оштрафовал его, в частности, за показанную карту с Крымом в составе России и употребление слов "наша армия" по отношению к российским военным.

После лишения канала лицензии Синдеева записала видеообращение, в котором призвала Коростелева и двух других уволившихся журналистов вернуться на канал. Она считает, что заявление Коростелева было "ошибкой", но канал по отношению к нему повел себя "по-бл...дски". "Украинцы нас могут за это не простить, но это была ошибка. Люди совершают ошибки", – сказала она. 

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Латвия, мобилизация, Наталья Синдеева, война России против Украины, телеканал Дождь, Василий Голованов
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