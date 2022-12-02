В Латвии телеканал "Дождь" оштрафовали за карту с Крымом в составе России и слова "наша армия"

Он отметил, что это уже второе за последние месяцы существенное нарушение со стороны "Дождя". По его словам, за три таких нарушения у телеканала могут отобрать лицензию на вещание.

"Телеканал "Дождь" обязан уважать и соблюдать законы Латвии", – подчеркнул Аболиньш.

Сумма штрафа составила €10 тыс.

Контекст:

"Дождь" работал в России с 2010 года. В 2021 году его признали в РФ "иностранным агентом".

С момента начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля Роскомнадзор требует, чтобы СМИ называли военные действия в Украине "специальной операцией" и не употребляли слов "война", "вторжение" или "нападение". Из-за отказа выполнять это требование в РФ в первую неделю войны заблокировали несколько изданий, в частности "Дождь", "Эхо Москвы", The New Times.

Сайт телеканала был заблокирован Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры. Главный редактор Тихон Дзядко и часть журналистов уехали из России на фоне угроз коллективу, сообщило "Радио Свобода". С 4 марта "Дождь" приостанавливал работу до 18 июля.

Председатель Нацсовета по электронным СМИ Латвии Ивар Аболиньш сообщил 6 июня, что Латвия выдала лицензию на вещание телеканалу "Дождь" и теперь он будет вещать из Риги. Редакция сообщала, что на первом этапе студии телеканала будут располагаться в Риге, Амстердаме, Тбилиси и Париже.

2 декабря разразился скандал из-за того, что ведущий "Дождя" заявил, что канал помогает российской армии.