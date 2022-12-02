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В Латвии телеканал "Дождь" оштрафовали за карту с Крымом в составе России и слова "наша армия"

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Канал "Дождь" оштрафовали в Латвии
Канал "Дождь" оштрафовали в Латвии
Фото: Телеканал Дождь / Facebook

Латвийский Национальный совет по электронным СМИ счел нарушением показанную телеканалом "Дождь" карту с Крымом в составе России, а также употребление слов "наша армия" по отношению к российским военным. Об этом сообщил в Twitter председатель совета Иварс Аболиньш 2 декабря.

Он отметил, что это уже второе за последние месяцы существенное нарушение со стороны "Дождя". По его словам, за три таких нарушения у телеканала могут отобрать лицензию на вещание.

"Телеканал "Дождь" обязан уважать и соблюдать законы Латвии", – подчеркнул Аболиньш. 

Сумма штрафа составила €10 тыс.

Контекст:

"Дождь" работал в России с 2010 года. В 2021 году его признали в РФ "иностранным агентом"

С момента начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля Роскомнадзор требует, чтобы СМИ называли военные действия в Украине "специальной операцией" и не употребляли слов "война", "вторжение" или "нападение". Из-за отказа выполнять это требование в РФ в первую неделю войны заблокировали несколько изданий, в частности "Дождь", "Эхо Москвы", The New Times.

Сайт телеканала был заблокирован Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры. Главный редактор Тихон Дзядко и часть журналистов уехали из России на фоне угроз коллективу, сообщило "Радио Свобода". С 4 марта "Дождь" приостанавливал работу до 18 июля.

Председатель Нацсовета по электронным СМИ Латвии Ивар Аболиньш сообщил 6 июня, что Латвия выдала лицензию на вещание телеканалу "Дождь" и теперь он будет вещать из Риги. Редакция сообщала, что на первом этапе студии телеканала будут располагаться в Риге, Амстердаме, Тбилиси и Париже.

2 декабря разразился скандал из-за того, что ведущий "Дождя" заявил, что канал помогает российской армии.

Теги: Крым, Латвия, штраф, скандал, война России против Украины, телеканал Дождь, российские военные
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