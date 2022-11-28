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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Главы МИД стран Балтии и Северной Европы заявили о важности международной поддержки для усовершенствования ПВО Украины

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Несколько стран-партнеров уже передали Украине системы ПВО
Несколько стран-партнеров уже передали Украине системы ПВО
Фото: EPA

Министры иностранных дел стран Балтии и Северной Европы заявили о важности продолжения международной поддержки Украины, направленной на усовершенствование возможностей противовоздушной обороны. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Швеции и Украины, опубликованном 28 ноября на сайте МИД Украины.

Министры подчеркнули, что агрессия России "нанесла народу Украины огромные страдания" и это спровоцировало гуманитарную катастрофу, а несколько миллионов человек стали вынужденными переселенцами.

"Ответственность за это несет только Россия. Государства, которые сознательно помогают или оказывают содействие другому государству в совершении международно противоправных действий, несут за это международную ответственность. Мы решительно осуждаем нападения России на гражданское население и критическую инфраструктуру, в частности объекты энергетической инфраструктуры, имеющие целью террор против гражданского населения. Эти нападения на гражданское население являются военным преступлением. Россия должна немедленно прекратить эти действия. Мы считаем важным продолжать оказывать международную поддержку, направленную на усовершенствование возможностей противовоздушной обороны Украины, что позволит защитить гражданскую инфраструктуру страны от бесчеловечных нападений России", – говорится в заявлении.

Главы МИД отметили, что их страны обязуются предоставлять дальнейшую гуманитарную помощь Украине и поддерживать ее усилия по подготовке к зиме, в частности по восстановлению энергетической инфраструктуры.

"Параллельно мы будем продолжать усилия по поддержке восстановления разрушенной украинской инфраструктуры. Мы призываем международное сообщество поддержать восстановление Украины, включая поиск путей сделать это за средства России. Мы напоминаем о резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 14 ноября 2022 года ES-11/6 "Содействие возмещению и репарациям за агрессию против Украины", которая определила необходимость создания международного механизма возмещения убытков, возникших вследствие международно-противоправных действий Российской Федерации в Украине или против нее", – говорится в документе.

Заявление было сделано по итогам визита в Украину глав МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу, Исландии – Тордиса Колбруна Гилфадоттира, Латвии – Эдгарса Ринкевичса, Литвы – Габриэлюса Ландсбергиса, Норвегии – Анникен Хюитфельдт, Финляндии – Пекки Хаависто и Швеции – Тобиаса Биллстрема 28 ноября. Они, в частности, встретились с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Контекст:

Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября.

В результате обстрелов 23 ноября, по данным украинского МВД, погибли минимум 10 человек. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях. Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране. По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА.

12 октября в Брюсселе состоялось шестое заседание контактной группы по оказанию помощи Украине в формате "Рамштайн". Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что главная тема заседания – укрепление украинской ПВО.

11 октября министр обороны Украины Алексей Резников объявил о доставке первой немецкой системы ПВО IRIS-T в Украину. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил 24 октября, что Германия в ближайшее время предоставит Украине еще три системы ПВО IRIS-T.

Передачу Испанией Украине четырех систем ПВО Hawk анонсировал 13 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг.

США обязались поставить в Украину восемь NASAMS, в октябре украинские военные обучались их применению, отметили в Пентагоне. 7 ноября первые две системы прибыли в страну.

1 ноября президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил готовность Парижа помочь Украине в укреплении ПВО.

У Украины есть договоренности о системах ПВО, которые пока не объявлены, сообщили в МИД 4 ноября.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Латвия, Эстония, Литва, Швеция, Норвегия, энергетика, Исландия, Финляндия, ПВО, война России против Украины
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