Главы МИД стран Балтии и Северной Европы заявили о важности международной поддержки для усовершенствования ПВО Украины

Министры подчеркнули, что агрессия России "нанесла народу Украины огромные страдания" и это спровоцировало гуманитарную катастрофу, а несколько миллионов человек стали вынужденными переселенцами.

"Ответственность за это несет только Россия. Государства, которые сознательно помогают или оказывают содействие другому государству в совершении международно противоправных действий, несут за это международную ответственность. Мы решительно осуждаем нападения России на гражданское население и критическую инфраструктуру, в частности объекты энергетической инфраструктуры, имеющие целью террор против гражданского населения. Эти нападения на гражданское население являются военным преступлением. Россия должна немедленно прекратить эти действия. Мы считаем важным продолжать оказывать международную поддержку, направленную на усовершенствование возможностей противовоздушной обороны Украины, что позволит защитить гражданскую инфраструктуру страны от бесчеловечных нападений России", – говорится в заявлении.

Главы МИД отметили, что их страны обязуются предоставлять дальнейшую гуманитарную помощь Украине и поддерживать ее усилия по подготовке к зиме, в частности по восстановлению энергетической инфраструктуры.

"Параллельно мы будем продолжать усилия по поддержке восстановления разрушенной украинской инфраструктуры. Мы призываем международное сообщество поддержать восстановление Украины, включая поиск путей сделать это за средства России. Мы напоминаем о резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 14 ноября 2022 года ES-11/6 "Содействие возмещению и репарациям за агрессию против Украины", которая определила необходимость создания международного механизма возмещения убытков, возникших вследствие международно-противоправных действий Российской Федерации в Украине или против нее", – говорится в документе.

Заявление было сделано по итогам визита в Украину глав МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу, Исландии – Тордиса Колбруна Гилфадоттира, Латвии – Эдгарса Ринкевичса, Литвы – Габриэлюса Ландсбергиса, Норвегии – Анникен Хюитфельдт, Финляндии – Пекки Хаависто и Швеции – Тобиаса Биллстрема 28 ноября. Они, в частности, встретились с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.