Зеленский встретился с министрами иностранных дел стран Балтии и Северной Европы

Зеленский встретился с министрами из стран Балтии и Северной Европы Фото: president.gov.ua

Зеленский поговорил с главой МИД эстонии Урмасом Рейнсалу, Исландии – Тордис Колбрун Гилфадоттир, Латвии – Эдгарсом Ринкевичсом, Литвы – Габриелюсом Ландсбергисом, Норвегии – Анникен Уитфельдт, Финляндии – Пеккой Хаависто и Швеции – Тобиасом Биллстремом.

Президент отметил, что совместный визит министров является важным сигналом крепкой поддержки и солидарности стран-партнеров с Украиной, особенно в самые серьезные вызовы.

"Наверное, в таком широком составе мы принимаем вас в Украине впервые. Делаем это с удовольствием. Мы очень рады, что вы находитесь на стороне правды, на светлой стороне в этой войне – на стороне Украины и нашей борьбы за независимость и свободу", – сказал он.

Президент поблагодарил страны Балтии и Северной Европы за активную и действенную поддержку Украины в защите ее территориальной целостности и независимости. Он отметил значительную оборонную, финансовую и гуманитарную помощь балтийских и североевропейских партнеров в условиях полномасштабной вооруженной агрессии России, а также медицинскую и реабилитационную помощь раненым, обучение военных, поддержку переселенцев.

Зеленский отметил, что очень важно ответить на вызовы зимнего периода и террора России, направленного на гражданский энергетический сектор. Для этого Украине нужны поставки современных систем противовоздушной и противоракетной обороны и необходимость безотлагательной поддержки энергетической системы, подчеркнул он.

Стороны отметили важность дальнейшего наращивания санкционного давления на Россию, а также скоординированной работы над созданием специального трибунала по расследованию преступления российской агрессии и механизмом компенсации ущерба, нанесенного Россией.