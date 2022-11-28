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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский встретился с министрами иностранных дел стран Балтии и Северной Европы

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Зеленский встретился с министрами из стран Балтии и Северной Европы
Зеленский встретился с министрами из стран Балтии и Северной Европы
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главами министерств иностранных дел семи стран и обсудил с ними помощь Украине в условиях российской агрессии. Об этом сообщает 28 ноября пресс-служба президента.

Зеленский поговорил с главой МИД эстонии Урмасом Рейнсалу, Исландии – Тордис Колбрун Гилфадоттир, Латвии – Эдгарсом Ринкевичсом, Литвы – Габриелюсом Ландсбергисом, Норвегии – Анникен Уитфельдт, Финляндии – Пеккой Хаависто и Швеции – Тобиасом Биллстремом.

Президент отметил, что совместный визит министров является важным сигналом крепкой поддержки и солидарности стран-партнеров с Украиной, особенно в самые серьезные вызовы.

"Наверное, в таком широком составе мы принимаем вас в Украине впервые. Делаем это с удовольствием. Мы очень рады, что вы находитесь на стороне правды, на светлой стороне в этой войне – на стороне Украины и нашей борьбы за независимость и свободу", – сказал он.

Президент поблагодарил страны Балтии и Северной Европы за активную и действенную поддержку Украины в защите ее территориальной целостности и независимости. Он отметил значительную оборонную, финансовую и гуманитарную помощь балтийских и североевропейских партнеров в условиях полномасштабной вооруженной агрессии России, а также медицинскую и реабилитационную помощь раненым, обучение военных, поддержку переселенцев.

Зеленский отметил, что очень важно ответить на вызовы зимнего периода и террора России, направленного на гражданский энергетический сектор. Для этого Украине нужны поставки современных систем противовоздушной и противоракетной обороны и необходимость безотлагательной поддержки энергетической системы, подчеркнул он.

Стороны отметили важность дальнейшего наращивания санкционного давления на Россию, а также скоординированной работы над созданием специального трибунала по расследованию преступления российской агрессии и механизмом компенсации ущерба, нанесенного Россией.

Контекст:

После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

Министры иностранных дел стран Северной Балтии 27 ноября приехали в Киев, чтобы встретиться с высокопоставленными должностными лицами Украины. Это самая большая группа министров, посетивших Украину с начала российской агрессии, написал в Twitter глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Теги: Латвия, Эстония, Литва, Швеция, Норвегия, Исландия, Финляндия, страны Балтии, военная помощь, гуманитарная помощь, Владимир Зеленский, Европа, российская агрессия, война России против Украины
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