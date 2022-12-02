Ведущий "Дождя" заявил, что телеканал "смог помочь многим военнослужащим с оснащением". После скандала фразу убрали из повторов эфира

В выпуске программы "Здесь и сейчас" от 1 декабря прозвучала фраза ведущего телеканала "Дождь": "Если у вас есть сведения, есть свидетельства о том, как проходит мобилизация, как мобилизованные служат на фронте, отправляются на передовую, и вы хотите рассказать о проблемах в российской армии, отправляйте нам сообщения на почту или пишите нам в наш Telegram-бот... Мы надеемся, что многим, военнослужащим в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте, потому что истории, которые рассказывались родственниками, честно говоря, ужасали".
Информация о помощи российским военным "с оснащением и удобствами на фронте" от телеканала возмутила многих украинцев.
"Когда "хорошие русские" помогают "плохим русским" – может ли мир понять, наконец, что все они одинаковые?" – спросил в Telegram министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
"Российский "оппозиционный" канал "Дождь" обеспечивает необходимыми вещами российских солдат, чтобы тем было комфортнее убивать украинцев. В этом признался сам ведущий. Напомним, "Дождь" сейчас работает в Латвии, а некоторые украинские политики до сих пор раздают ему комментарии", – написал в Twitter активист Сергей Стерненко.
російський «опозиційний» канал Дождь забезпечує необхідними речима російських солдатів, щоб тим було комфортніше вбивати українців.— Serhii Sternenko * (@sternenko) December 2, 2022
Про це зізнався сам ведучий.
Нагадаю, Дождь зараз працює у Латвії, а деякі українські політики досі роздають йому коментарі. pic.twitter.com/CV20RQ0Wrb
"Это "оппозиционное" медиа получило большую поддержку на Западе", – отметила журналистка, соосновательница издания "Заборона" Екатерина Сергацкова.
The anchor of Russian opposition tv-channel @tvrain said on-air: “we hope that we were able to help many soldiers with equipment and basic amenities at the front”, meaning Russian army committing genocide in Ukraine.— katerina sergatskova (@KSergatskova) December 2, 2022
This “opposition” media received much support from the West. pic.twitter.com/PuLtEXlrJi
"Их борьба: "вы не ходите в военкомат, потому что вас заберут на пушечное мясо, но если уж пошли, то мы обеспечим вас всем необходимым", – прокомментировал один из пользователей.
Їх боротьба: ви не ходіть у военкомат тому що вас заберуть на гарматне мясо, але якщо вже пішли то ми забезпечимо вас всім необхідним *— * * (@bushofire) December 2, 2022
После возникшего резонанса главред телеканала Тихон Дзядко заявил в Telegram, что, хотя использованная ведущим фраза "создает ощущение у зрителя, что телеканал "Дождь" занимается оказанием помощи армии РФ", это не так.
"Телеканал "Дождь" не занимался, не занимается и не будет заниматься помощью с оснащением российской армии – на фронте или за его пределами. Почтовый ящик army@tvrain.tv создан для сбора личных свидетельств о преступлениях российской армии в Украине и о нарушениях при проведении преступной и бессмысленной мобилизации в Российской Федерации", – подчеркнул Дзядко.
По его словам, распространение такой информации "необходимо для осознания широкой аудиторией преступного характера действий российского руководства, начиная с 24 февраля 2022 года".
"Поскольку прозвучавшая в эфире фраза вводит в заблуждение наших зрителей, мы приняли решение немедленно удалить ее из повторов и из записи эфира. Мы приносим извинения нашим зрителям", – добавил редактор.
Его пояснение убедило не всех – многие пользователи соцсетей уверены, что "ведущий сказал все четко и однозначно".
По моему ведущий сказал все четко и однозначно. Да это помощь российским оккупантам, что тут непонятного ?— Mykola Vorobiov * (@komitet2012) December 2, 2022
"Простите, а как так вышло, что фраза "мы могли помочь с оснащением" стала означать "мы собираем данные о военных преступлениях"?" – спрашивают комментаторы в Twitter Дзядко.
Простите, а как так вышло, что фраза "мы могли помочь с оснащением" стала означать "мы собираем данные о военных преступлениях"? *— Мурлыкушка * (@murlykushka3) December 2, 2022
"В ролике все довольно однозначно звучит, совсем нет ощущения, что ваш ведущий оговорился или ошибся. Удачи вам в пособничестве убийцам и оккупантам, интернет будет помнить это, надеюсь, что европейские власти тоже обратят на это признание внимание", – добавила одна из комментаторов.
в ролике все довольно однозначно звучит, совсем нет ощущения, что ваш ведущий оговорился или ошибся. удачи вам в пособничестве убийцам и оккупантам, интернет будет помнить это, надеюсь, что европейские власти тоже обратят на это признание внимание.— galya dautova * (@Galy_Rainbow) December 2, 2022
"Дождь" работал в России с 2010 года. В 2021 году его признали в РФ "иностранным агентом".
С момента начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля Роскомнадзор требует, чтобы СМИ называли военные действия в Украине "специальной операцией" и не употребляли слов "война", "вторжение" или "нападение". Из-за отказа выполнять это требование в РФ в первую неделю войны заблокировали несколько изданий, в частности "Дождь", "Эхо Москвы", The New Times.
Сайт телеканала был заблокирован Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры. Главный редактор Тихон Дзядко и часть журналистов уехали из России на фоне угроз коллективу, сообщило "Радио Свобода". С 4 марта "Дождь" приостанавливал работу до 18 июля.
Председатель Нацсовета по электронным СМИ Латвии Ивар Аболиньш сообщил 6 июня, что Латвия выдала лицензию на вещание телеканалу "Дождь", и теперь он будет вещать из Риги. Редакция сообщала, что на первом этапе студии телеканала будут располагаться в Риге, Амстердаме, Тбилиси и Париже. В Латвии "Дождь" сотрудничает с телекомпанией TV3, в Грузии – с телекомпанией Formula.