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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ведущий "Дождя" заявил, что телеканал "смог помочь многим военнослужащим с оснащением". После скандала фразу убрали из повторов эфира

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"Дождь" просил слушателей сообщать, "как мобилизованные служат на фронте", и "о проблемах в российской армии"
"Дождь" просил слушателей сообщать, "как мобилизованные служат на фронте", и "о проблемах в российской армии"
Фото: EPA

В социальных сетях разгорелся скандал вокруг российского телеканала "Дождь", который позиционирует себя как оппозиционный и в данное время базируется в Латвии – ведущий заявил, что канал помогает российским военным на фронте. Главред "Дождя" Тихон Дзядко утверждает, что использованная ведущим формулировка "вводит в заблуждение".

В выпуске программы "Здесь и сейчас" от 1 декабря прозвучала фраза ведущего телеканала "Дождь": "Если у вас есть сведения, есть свидетельства о том, как проходит мобилизация, как мобилизованные служат на фронте, отправляются на передовую, и вы хотите рассказать о проблемах в российской армии, отправляйте нам сообщения на почту или пишите нам в наш Telegram-бот... Мы надеемся, что многим, военнослужащим в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте, потому что истории, которые рассказывались родственниками, честно говоря, ужасали".

Информация о помощи российским военным "с оснащением и удобствами на фронте" от телеканала возмутила многих украинцев.

"Когда "хорошие русские" помогают "плохим русским" – может ли мир понять, наконец, что все они одинаковые?" – спросил в Telegram министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"Российский "оппозиционный" канал "Дождь" обеспечивает необходимыми вещами российских солдат, чтобы тем было комфортнее убивать украинцев. В этом признался сам ведущий. Напомним, "Дождь" сейчас работает в Латвии, а некоторые украинские политики до сих пор раздают ему комментарии", – написал в Twitter активист Сергей Стерненко. 

"Это "оппозиционное" медиа получило большую поддержку на Западе", – отметила журналистка, соосновательница издания "Заборона" Екатерина Сергацкова. 

"Их борьба: "вы не ходите в военкомат, потому что вас заберут на пушечное мясо, но если уж пошли, то мы обеспечим вас всем необходимым", – прокомментировал один из пользователей. 

После возникшего резонанса главред телеканала Тихон Дзядко заявил в Telegram, что, хотя использованная ведущим фраза  "создает ощущение у зрителя, что телеканал "Дождь" занимается оказанием помощи армии РФ", это не так. 

"Телеканал "Дождь" не занимался, не занимается и не будет заниматься помощью с оснащением российской армии – на фронте или за его пределами. Почтовый ящик army@tvrain.tv создан для сбора личных свидетельств о преступлениях российской армии в Украине и о нарушениях при проведении преступной и бессмысленной мобилизации в Российской Федерации", – подчеркнул Дзядко.

По его словам, распространение такой информации "необходимо для осознания широкой аудиторией преступного характера действий российского руководства, начиная с 24 февраля 2022 года".

"Поскольку прозвучавшая в эфире фраза вводит в заблуждение наших зрителей, мы приняли решение немедленно удалить ее из повторов и из записи эфира. Мы приносим извинения нашим зрителям", – добавил редактор.

Его пояснение убедило не всех – многие пользователи соцсетей уверены, что "ведущий сказал все четко и однозначно".

"Простите, а как так вышло, что фраза "мы могли помочь с оснащением" стала означать "мы собираем данные о военных преступлениях"?" – спрашивают комментаторы в Twitter Дзядко. 

"В ролике все довольно однозначно звучит, совсем нет ощущения, что ваш ведущий оговорился или ошибся. Удачи вам в пособничестве убийцам и оккупантам, интернет будет помнить это, надеюсь, что европейские власти тоже обратят на это признание внимание", – добавила одна из комментаторов.

Контекст:

"Дождь" работал в России с 2010 года. В 2021 году его признали в РФ "иностранным агентом"

С момента начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля Роскомнадзор требует, чтобы СМИ называли военные действия в Украине "специальной операцией" и не употребляли слов "война", "вторжение" или "нападение". Из-за отказа выполнять это требование в РФ в первую неделю войны заблокировали несколько изданий, в частности "Дождь", "Эхо Москвы", The New Times.

Сайт телеканала был заблокирован Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры. Главный редактор Тихон Дзядко и часть журналистов уехали из России на фоне угроз коллективу, сообщило "Радио Свобода". С 4 марта "Дождь" приостанавливал работу до 18 июля.

Председатель Нацсовета по электронным СМИ Латвии Ивар Аболиньш сообщил 6 июня, что Латвия выдала лицензию на вещание телеканалу "Дождь", и теперь он будет вещать из Риги. Редакция сообщала, что на первом этапе студии телеканала будут располагаться в Риге, Амстердаме, Тбилиси и Париже. В Латвии "Дождь" сотрудничает с телекомпанией TV3, в Грузии – с телекомпанией Formula.

Теги: СМИ, военные, мобилизация, Александр Ткаченко, Екатерина Сергацкова, соцсети, война России против Украины, Сергей Стерненко, телеканал Дождь, российские военные, российские оккупанты
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