Ведущий "Дождя" заявил, что телеканал "смог помочь многим военнослужащим с оснащением". После скандала фразу убрали из повторов эфира

"Дождь" просил слушателей сообщать, "как мобилизованные служат на фронте", и "о проблемах в российской армии" Фото: EPA

В выпуске программы "Здесь и сейчас" от 1 декабря прозвучала фраза ведущего телеканала "Дождь": "Если у вас есть сведения, есть свидетельства о том, как проходит мобилизация, как мобилизованные служат на фронте, отправляются на передовую, и вы хотите рассказать о проблемах в российской армии, отправляйте нам сообщения на почту или пишите нам в наш Telegram-бот... Мы надеемся, что многим, военнослужащим в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте, потому что истории, которые рассказывались родственниками, честно говоря, ужасали".

Информация о помощи российским военным "с оснащением и удобствами на фронте" от телеканала возмутила многих украинцев.

"Когда "хорошие русские" помогают "плохим русским" – может ли мир понять, наконец, что все они одинаковые?" – спросил в Telegram министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"Российский "оппозиционный" канал "Дождь" обеспечивает необходимыми вещами российских солдат, чтобы тем было комфортнее убивать украинцев. В этом признался сам ведущий. Напомним, "Дождь" сейчас работает в Латвии, а некоторые украинские политики до сих пор раздают ему комментарии", – написал в Twitter активист Сергей Стерненко.

російський «опозиційний» канал Дождь забезпечує необхідними речима російських солдатів, щоб тим було комфортніше вбивати українців.

Про це зізнався сам ведучий.



Нагадаю, Дождь зараз працює у Латвії, а деякі українські політики досі роздають йому коментарі. pic.twitter.com/CV20RQ0Wrb — Serhii Sternenko * (@sternenko) December 2, 2022

"Это "оппозиционное" медиа получило большую поддержку на Западе", – отметила журналистка, соосновательница издания "Заборона" Екатерина Сергацкова.

The anchor of Russian opposition tv-channel @tvrain said on-air: “we hope that we were able to help many soldiers with equipment and basic amenities at the front”, meaning Russian army committing genocide in Ukraine.

This “opposition” media received much support from the West. pic.twitter.com/PuLtEXlrJi — katerina sergatskova (@KSergatskova) December 2, 2022

"Их борьба: "вы не ходите в военкомат, потому что вас заберут на пушечное мясо, но если уж пошли, то мы обеспечим вас всем необходимым", – прокомментировал один из пользователей.

Їх боротьба: ви не ходіть у военкомат тому що вас заберуть на гарматне мясо, але якщо вже пішли то ми забезпечимо вас всім необхідним * — * * (@bushofire) December 2, 2022

После возникшего резонанса главред телеканала Тихон Дзядко заявил в Telegram, что, хотя использованная ведущим фраза "создает ощущение у зрителя, что телеканал "Дождь" занимается оказанием помощи армии РФ", это не так.

"Телеканал "Дождь" не занимался, не занимается и не будет заниматься помощью с оснащением российской армии – на фронте или за его пределами. Почтовый ящик army@tvrain.tv создан для сбора личных свидетельств о преступлениях российской армии в Украине и о нарушениях при проведении преступной и бессмысленной мобилизации в Российской Федерации", – подчеркнул Дзядко.

По его словам, распространение такой информации "необходимо для осознания широкой аудиторией преступного характера действий российского руководства, начиная с 24 февраля 2022 года".

"Поскольку прозвучавшая в эфире фраза вводит в заблуждение наших зрителей, мы приняли решение немедленно удалить ее из повторов и из записи эфира. Мы приносим извинения нашим зрителям", – добавил редактор.

Его пояснение убедило не всех – многие пользователи соцсетей уверены, что "ведущий сказал все четко и однозначно".

По моему ведущий сказал все четко и однозначно. Да это помощь российским оккупантам, что тут непонятного ? — Mykola Vorobiov * (@komitet2012) December 2, 2022

"Простите, а как так вышло, что фраза "мы могли помочь с оснащением" стала означать "мы собираем данные о военных преступлениях"?" – спрашивают комментаторы в Twitter Дзядко.

Простите, а как так вышло, что фраза "мы могли помочь с оснащением" стала означать "мы собираем данные о военных преступлениях"? * — Мурлыкушка * (@murlykushka3) December 2, 2022

"В ролике все довольно однозначно звучит, совсем нет ощущения, что ваш ведущий оговорился или ошибся. Удачи вам в пособничестве убийцам и оккупантам, интернет будет помнить это, надеюсь, что европейские власти тоже обратят на это признание внимание", – добавила одна из комментаторов.

в ролике все довольно однозначно звучит, совсем нет ощущения, что ваш ведущий оговорился или ошибся. удачи вам в пособничестве убийцам и оккупантам, интернет будет помнить это, надеюсь, что европейские власти тоже обратят на это признание внимание. — galya dautova * (@Galy_Rainbow) December 2, 2022