"Дождь" уволил ведущего после скандального заявления о помощи российским оккупантам со стороны телеканала

"Мы приняли решение прекратить сотрудничество с Алексеем Коростелевым с сегодняшнего дня. Это очень сложное решение для нас, но руководство "Дождя" считает его единственно верным и возможным", – заявила в эфире "Дождя" ведущая Екатерина Котрикадзе.

Скандал вокруг российского телеканала "Дождь", который позиционирует себя как оппозиционный и в данное время базируется в Латвии, разгорелся после того, как Коростелев в эфире заявил, что канал помогает российским военным на фронте.

В выпуске программы "Здесь и сейчас" от 1 декабря прозвучала такая фраза ведущего: "Если у вас есть сведения, есть свидетельства о том, как проходит мобилизация, как мобилизованные служат на фронте, отправляются на передовую и вы хотите рассказать о проблемах в российской армии, отправляйте нам сообщения на почту или пишите нам в наш Telegram-бот... Мы надеемся, что многим, военнослужащим в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте, потому что истории, которые рассказывались родственниками, честно говоря, ужасали".

Информация о помощи российским военным "с оснащением и удобствами на фронте" от телеканала возмутила многих украинцев.

Главред "Дождя" Тихон Дзядко утверждает, что использованная ведущим формулировка "вводит в заблуждение".