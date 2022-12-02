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"Дождь" уволил ведущего после скандального заявления о помощи российским оккупантам со стороны телеканала

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"Дождь" прекратил сотрудничество с Коростелевым
"Дождь" прекратил сотрудничество с Коростелевым
Фото: gotfreidlenz / Instagram

Телеканал "Дождь" прекратил сотрудничество с ведущим Алексеем Коростелевым, который вызвал скандал своим заявлением о том, что канал помогает мобилизованным российским оккупантам. О произошедшем в эфире "Дождя" написало в Telegram 2 декабря издание "Новая газета Европа".

"Мы приняли решение прекратить сотрудничество с Алексеем Коростелевым с сегодняшнего дня. Это очень сложное решение для нас, но руководство "Дождя" считает его единственно верным и возможным", – заявила в эфире "Дождя" ведущая Екатерина Котрикадзе.

Скандал вокруг российского телеканала "Дождь", который позиционирует себя как оппозиционный и в данное время базируется в Латвии, разгорелся после того, как Коростелев в эфире заявил, что канал помогает российским военным на фронте.

В выпуске программы "Здесь и сейчас" от 1 декабря прозвучала такая фраза ведущего: "Если у вас есть сведения, есть свидетельства о том, как проходит мобилизация, как мобилизованные служат на фронте, отправляются на передовую и вы хотите рассказать о проблемах в российской армии, отправляйте нам сообщения на почту или пишите нам в наш Telegram-бот... Мы надеемся, что многим, военнослужащим в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте, потому что истории, которые рассказывались родственниками, честно говоря, ужасали".

Информация о помощи российским военным "с оснащением и удобствами на фронте" от телеканала возмутила многих украинцев.

Главред "Дождя" Тихон Дзядко утверждает, что использованная ведущим формулировка "вводит в заблуждение".

Контекст:

"Дождь" работал в России с 2010 года. В 2021 году его признали в РФ "иностранным агентом"

С момента начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля Роскомнадзор требует, чтобы СМИ называли военные действия в Украине "специальной операцией" и не употребляли слов "война", "вторжение" или "нападение". Из-за отказа выполнять это требование в РФ в первую неделю войны заблокировали десятки изданий, в частности "Дождь", "Эхо Москвы", The New Times.

Сайт телеканала был заблокирован Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры. Главный редактор Тихон Дзядко и часть журналистов уехали из России на фоне угроз коллективу, сообщило "Радио Свобода". С 4 марта "Дождь" приостанавливал работу до 18 июля.

Председатель Нацсовета по электронным СМИ Латвии Иварс Аболиньш сообщил 6 июня, что Латвия выдала лицензию на вещание телеканалу "Дождь" и теперь он будет вещать из Риги. Редакция сообщала, что на первом этапе студии телеканала будут располагаться в Риге, Амстердаме, Тбилиси и Париже. В Латвии "Дождь" сотрудничает с телекомпанией TV3, в Грузии – с телекомпанией Formula.

Теги: Россия, СМИ, Украина, Латвия, Москва, военные, мобилизация, армия РФ, вторжение, журналисты, Европа, скандал, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, телеканал Дождь, ведущий
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