Латвия аннулирует лицензию российскому телеканалу "Дождь"

Сообщается, что решение об аннулировании лицензии на вещание было принято "в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку".

Решение вступит в силу в ночь на четверг, 8 декабря. В этот день "Дождь" прекратит вещание на территории Латвии, говорится в сообщении.

Контекст:

Телеканал "Дождь" работал в России в 2010–2022 годах. В 2021 году его признали в РФ "иностранным агентом".

С момента начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля Роскомнадзор требует, чтобы СМИ называли военные действия в Украине "специальной операцией" и не употребляли слов "война", "вторжение" или "нападение". Из-за отказа выполнять это требование в РФ в первую неделю войны заблокировали десятки СМИ, в частности "Дождь", "Эхо Москвы", The New Times и другие.

В начале марта "Дождь" решил приостановить работу. Главный редактор телеканала Тихон Дзядко и часть журналистов заявили, что уехали из России на фоне угроз коллективу.

6 июня председатель Национального совета по электронным СМИ Латвии Иварс Аболиньш сообщил, что Латвия выдала лицензию телеканалу "Дождь" и теперь он будет вещать из Риги.

2 декабря разразился скандал из-за того, что ведущий "Дождя" Алексей Коростелев заявил, что канал помогает российской армии. В выпуске программы "Здесь и сейчас" от 1 декабря прозвучала такая фраза: "Если у вас есть сведения, есть свидетельства о том, как проходит мобилизация, как мобилизованные служат на фронте, отправляются на передовую и вы хотите рассказать о проблемах в российской армии, отправляйте нам сообщения на почту или пишите нам в наш Telegram-бот... Мы надеемся, что многим, военнослужащим в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте". После скандала телеканал уволил Коростелева.

2 декабря Национальный совет по электронным СМИ Латвии счел нарушением показанную телеканалом "Дождь" карту с Крымом в составе России, а также употребление слов "наша армия" по отношению к российским военным. За это канал оштрафовали на €10 тыс. Это уже второе нарушение со стороны "Дождя", за три нарушения у телеканала могут отобрать лицензию, предупредили в совете.