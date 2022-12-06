"Есть грань между свободой слова и поддержкой войны". В МИД Латвии рассказали, что будет с каналом "Дождь"

"Когда в феврале и марте этого года в России закрылись ряд независимых СМИ, многие считали, что у них должна быть возможность вещать хотя бы для какой-то части российского общества, чтобы изменить свое мнение", – сказал он. Министр считает, что российская общественность должна иметь доступ к информации без пропаганды.

Тем не менее он вместе со службой государственной безопасности Латвии и Национальным советом электронных средств массовой информации начал анализировать запись телепрограммы, вызвавшей вопросы.

"Мы говорили с журналистами, которые переехали в Латвию и получили рабочие визы, что соблюдение законов Латвии – это принцип. Если их не уважать и если это будет юридически доказано и подтверждено, такие СМИ не смогут работать в Латвии", – сказал он.

По словам министра, разбирательства продолжаются. Он подчеркнул, что для решения о дальнейшей работе телеканала в стране нужны юридические обоснования.

"В военное время условия понятны. Если кто-то их не понял, то ему придется работать в другом месте", – сказал он.

Ринкевичс подчеркнул, что если нарушения действительно были, то это работа для силовых структур, и это уже "не вопрос продления визы, а вопрос уголовного преступления". Но решение по телеканалу будет основано на фактах и законах, отметил министр.

"Даже если кто-то говорит: "Мы морально поддерживаем мобилизованных", – это тоже поддержка войны. Существует грань между свободой слова и поддержкой войны. Я думаю, что ни одна латвийская инстанция не будет затягивать с принятием конкретных решений по телеканалу "Дождь", но это должно быть решение, основанное на фактах и законах", – сказал он.