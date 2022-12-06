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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Есть грань между свободой слова и поддержкой войны". В МИД Латвии рассказали, что будет с каналом "Дождь"

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Эдгарс Ринкевичс прокомментировал скандал с "Дождем"
Эдгарс Ринкевичс прокомментировал скандал с "Дождем"
Фото: EPA

С работающим в Латвии российским телеканалом "Дождь", в эфире которого прозвучали слова о поддержке армии РФ, будут разбираться правоохранительные органы. Об этом сказал министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс в интервью изданию Neatkarīga, опубликованном 5 декабря.

"Когда в феврале и марте этого года в России закрылись ряд независимых СМИ, многие считали, что у них должна быть возможность вещать хотя бы для какой-то части российского общества, чтобы изменить свое мнение", – сказал он. Министр считает, что российская общественность должна иметь доступ к информации без пропаганды.

Тем не менее он вместе со службой государственной безопасности Латвии и Национальным советом электронных средств массовой информации начал анализировать запись телепрограммы, вызвавшей вопросы.

"Мы говорили с журналистами, которые переехали в Латвию и получили рабочие визы, что соблюдение законов Латвии – это принцип. Если их не уважать и если это будет юридически доказано и подтверждено, такие СМИ не смогут работать в Латвии", – сказал он.

По словам министра, разбирательства продолжаются. Он подчеркнул, что для решения о дальнейшей работе телеканала в стране нужны юридические обоснования.

"В военное время условия понятны. Если кто-то их не понял, то ему придется работать в другом месте", – сказал он.

Ринкевичс подчеркнул, что если нарушения действительно были, то это работа для силовых структур, и это уже "не вопрос продления визы, а вопрос уголовного преступления". Но решение по телеканалу будет основано на фактах и законах, отметил министр.

"Даже если кто-то говорит: "Мы морально поддерживаем мобилизованных", – это тоже поддержка войны. Существует грань между свободой слова и поддержкой войны. Я думаю, что ни одна латвийская инстанция не будет затягивать с принятием конкретных решений по телеканалу "Дождь", но это должно быть решение, основанное на фактах и законах", – сказал он.

Контекст:

Телеканал "Дождь" работал в России в 2010–2022 годах. В 2021 году его признали в РФ "иностранным агентом"

С момента начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля Роскомнадзор требует, чтобы СМИ называли военные действия в Украине "специальной операцией" и не употребляли слов "война", "вторжение" или "нападение". Из-за отказа выполнять это требование в РФ в первую неделю войны заблокировали десятки СМИ, в частности "Дождь", "Эхо Москвы", The New Times и другие.

В начале марта "Дождь" решил приостановить работу. Главный редактор телеканала Тихон Дзядко и часть журналистов заявили, что уехали из России на фоне угроз коллективу.

6 июня председатель Национального совета по электронным СМИ Латвии Иварс Аболиньш сообщил, что Латвия выдала лицензию телеканалу "Дождь" и теперь он будет вещать из Риги. 

2 декабря разразился скандал из-за того, что ведущий "Дождя" Алексей Коростелев заявил, что канал помогает российской армии. В выпуске программы "Здесь и сейчас" от 1 декабря прозвучала такая фраза: "Если у вас есть сведения, есть свидетельства о том, как проходит мобилизация, как мобилизованные служат на фронте, отправляются на передовую и вы хотите рассказать о проблемах в российской армии, отправляйте нам сообщения на почту или пишите нам в наш Telegram-бот... Мы надеемся, что многим, военнослужащим в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте". После скандала телеканал уволил Коростелева.

2 декабря Национальный совет по электронным СМИ Латвии счел нарушением показанную телеканалом "Дождь" карту с Крымом в составе России, а также употребление слов "наша армия" по отношению к российским военным. За это канал оштрафовали на €10 тыс. Это уже второе нарушение со стороны "Дождя", за три нарушения у телеканала могут отобрать лицензию, предупредили в совете. 

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс после скандала призвал выслать телеканал "Дождь" из страны.

Теги: Латвия, телеканал Дождь
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