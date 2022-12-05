Шустер о скандальном заявлении ведущего "Дождя": Либо дурак, либо предатель

"Вы понимаете, ведь это звучит достаточно часто от россиян, которые, в общем-то, этой войны не хотели. Это странная вот у них позиция: что мобилизованные – они протестуют, потому что у них нет одежды, у них нет оружия, они живут в скотских условиях... А мы говорим: "Извините, нам совершенно неважно, в каких условиях они живут. Это значит, что если их одеть, обуть и дать им хорошие автоматы, они пойдут убивать украинцев? Это значит вот это? Это так? Ну тогда извините". То есть это такая... Ну как вам сказать? С одной стороны, она глупая, но, с другой стороны, это очень вредная позиция, я бы сказал. Она воинствующая", – подчеркнул Шустер.

По его словам, телеканал допустил ошибку, которая в нынешней ситуации приравнивается к преступлению.

"Мне жаль, что это произошло на телеканале "Дождь", я вам скажу правду. Там есть люди: создатели, главные действующие лица – я их неплохо знаю, они люди, во-первых, добрые, во-вторых, точно абсолютно не то что против этой войны – они просто... То есть им стыдно за то, что страна, в которой они родились, осуществляет это бесчеловечное, абсолютно варварское действие в Украине. А вот тут оказалось такое. Ну что я могу сказать? Либо дурак, либо предатель. Ну а что еще? Другого не могу сказать", – резюмировал Шустер.

ВИДЕО