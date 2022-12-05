Шустер о скандальном заявлении ведущего "Дождя": Либо дурак, либо предатель

"Вы понимаете, ведь это звучит достаточно часто от россиян, которые, в общем-то, этой войны не хотели. Это странная вот у них позиция: что мобилизованные – они протестуют, потому что у них нет одежды, у них нет оружия, они живут в скотских условиях... А мы говорим: "Извините, нам совершенно неважно, в каких условиях они живут. Это значит, что если их одеть, обуть и дать им хорошие автоматы, они пойдут убивать украинцев? Это значит вот это? Это так? Ну тогда извините". То есть это такая... Ну как вам сказать? С одной стороны, она глупая, но, с другой стороны, это очень вредная позиция, я бы сказал. Она воинствующая", – подчеркнул Шустер.
По его словам, телеканал допустил ошибку, которая в нынешней ситуации приравнивается к преступлению.
"Мне жаль, что это произошло на телеканале "Дождь", я вам скажу правду. Там есть люди: создатели, главные действующие лица – я их неплохо знаю, они люди, во-первых, добрые, во-вторых, точно абсолютно не то что против этой войны – они просто... То есть им стыдно за то, что страна, в которой они родились, осуществляет это бесчеловечное, абсолютно варварское действие в Украине. А вот тут оказалось такое. Ну что я могу сказать? Либо дурак, либо предатель. Ну а что еще? Другого не могу сказать", – резюмировал Шустер.
"Дождь" работал в России в 2010–2022 годах. В 2021 году его признали в РФ "иностранным агентом".
С момента начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля Роскомнадзор требует, чтобы СМИ называли военные действия в Украине "специальной операцией" и не употребляли слов "война", "вторжение" или "нападение". Из-за отказа выполнять это требование в РФ в первую неделю войны заблокировали десятки СМИ, в частности "Дождь", "Эхо Москвы", The New Times и другие.
В начале марта "Дождь" решил приостановить работу. Главный редактор телеканала Тихон Дзядко и часть журналистов заявили, что уехали из России на фоне угроз коллективу.
Председатель Национального совета по электронным СМИ Латвии Иварс Аболиньш сообщил 6 июня, что Латвия выдала лицензию телеканалу "Дождь" и теперь он будет вещать из Риги.
2 декабря разразился скандал из-за того, что ведущий "Дождя" Алексей Коростелев заявил, что канал помогает российской армии. В выпуске программы "Здесь и сейчас" от 1 декабря прозвучала такая фраза: "Если у вас есть сведения, есть свидетельства о том, как проходит мобилизация, как мобилизованные служат на фронте, отправляются на передовую и вы хотите рассказать о проблемах в российской армии, отправляйте нам сообщения на почту или пишите нам в наш Telegram-бот... Мы надеемся, что многим, военнослужащим в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте, потому что истории, которые рассказывались родственниками, честно говоря, ужасали". После скандала телеканал уволил Коростелева.
2 декабря Национальный совет по электронным СМИ Латвии счел нарушением показанную телеканалом "Дождь" карту с Крымом в составе России, а также употребление слов "наша армия" по отношению к российским военным. За это канал оштрафовали на €10 тыс. Это уже второе нарушение со стороны "Дождя". За три нарушения у телеканала могут отобрать лицензию, предупредили в совете.
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс призвал выслать телеканал "Дождь" из страны.