ГОРДОН
 
 
МИР

Министр обороны Латвии призвал выслать российский телеканал "Дождь" из страны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Латвии "Дождь" хотят отправить обратно в РФ
В Латвии "Дождь" хотят отправить обратно в РФ
Фото: Телеканал Дождь / Facebook

Сотрудники российского телеканала "Дождь", который сейчас базируется в Латвии, должны вернуться в Россию. Об этом заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс в Twitter 2 декабря.

"Я считаю, что "Дождь" должен уехать работать в Россию, а его разрешение на ведение деятельности должно быть аннулировано", – написал он.

"Мне сообщили, что процесс начался", – добавил он.

Одному из комментаторов он ответил о "Дожде": "Действительно, нет ничего либерального, только пустой империализм".

Контекст:

"Дождь" работал в России с 2010 года. В 2021 году его признали в РФ "иностранным агентом".

С момента начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля Роскомнадзор требует, чтобы СМИ называли военные действия в Украине "специальной операцией" и не употребляли слов "война", "вторжение" или "нападение". Из-за отказа выполнять это требование в РФ в первую неделю войны заблокировали несколько изданий, в частности "Дождь", "Эхо Москвы", The New Times.

Сайт телеканала был заблокирован Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры. Главный редактор Тихон Дзядко и часть журналистов уехали из России на фоне угроз коллективу, сообщило "Радио Свобода". С 4 марта "Дождь" приостанавливал работу до 18 июля.

Аболиньш сообщил 6 июня, что Латвия выдала лицензию на вещание телеканалу "Дождь" и теперь он будет вещать из Риги. Редакция сообщала, что на первом этапе студии телеканала будут располагаться в Риге, Амстердаме, Тбилиси и Париже.

2 декабря разразился скандал из-за того, что ведущий "Дождя" заявил, что канал помогает российской армии.

Латвийский Национальный совет по электронным СМИ счел нарушением показанную телеканалом "Дождь" карту с Крымом в составе России, а также употребление слов "наша армия" по отношению к российским военным. За это канал оштрафовали на €100 тыс.

Теги: Россия, Латвия, скандал, телеканал Дождь, Артис Пабрикс
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Был вынужден покинуть страну, чтобы начать новую жизнь". 28-летний внук Ротару заявил, что выехал из Украины более шести месяцев назад
"Был вынужден покинуть страну, чтобы начать новую жизнь". 28-летний внук Ротару заявил, что выехал из Украины более шести месяцев назад
Восемь вандалов, которые срезали со стены дома в Гостомеле женщину в противогазе авторства Бэнкси, дали показания полиции
Восемь вандалов, которые срезали со стены дома в Гостомеле женщину в противогазе авторства Бэнкси, дали показания полиции
Смит впервые после драки на "Оскаре" вышел в свет вместе с женой и детьми. Фото
Смит впервые после драки на "Оскаре" вышел в свет вместе с женой и детьми. Фото
  "Песня, которая принесет силы ВСУ". Kalush Orchestra и казак Сиромаха презентовали совместный клип. Видео
  "Песня, которая принесет силы ВСУ". Kalush Orchestra и казак Сиромаха презентовали совместный клип. Видео
"Обеспеченные люди без мозгов". Вандалы на глазах у прохожих срезали со стены дома в Гостомеле рисунок Бэнкси. Фото
"Обеспеченные люди без мозгов". Вандалы на глазах у прохожих срезали со стены дома в Гостомеле рисунок Бэнкси. Фото
"Сохранение тепла зимой станет важнейшей битвой этой войны". Стинг объявил сбор средств для закупки еды и спальников для украинцев
"Сохранение тепла зимой станет важнейшей битвой этой войны". Стинг объявил сбор средств для закупки еды и спальников для украинцев
Маск удалил аккаунт Уэста в Twitter после того, как тот заявил о своей симпатии к Гитлеру и Путину
Маск удалил аккаунт Уэста в Twitter после того, как тот заявил о своей симпатии к Гитлеру и Путину
"Какая красота". Бех-Романчук снялась в платье-вышиванке. Фото
"Какая красота". Бех-Романчук снялась в платье-вышиванке. Фото
Детский хор "Щедрик" исполнил композицию Леонтовича на вокзале в Нью-Йорке. Видео
Детский хор "Щедрик" исполнил композицию Леонтовича на вокзале в Нью-Йорке. Видео
Украинцы впервые смогут проголосовать за финалиста нацотбора на "Евровидение 2023" в приложении "Дія"
Украинцы впервые смогут проголосовать за финалиста нацотбора на "Евровидение 2023" в приложении "Дія"
"Красиво, чувственно и нежно". Alyosha показала картину, которую написала кофе. Фото
"Красиво, чувственно и нежно". Alyosha показала картину, которую написала кофе. Фото
"Эта зима самое главное сражение нашего несокрушимого народа". Боржемская обратилась к украинцам
"Эта зима – самое главное сражение нашего несокрушимого народа". Боржемская обратилась к украинцам
"Красавицы-украиночки". Звезды "Женского квартала" Сопонару, Адамчук и Кекелия снялись вместе
"Красавицы-украиночки". Звезды "Женского квартала" Сопонару, Адамчук и Кекелия снялись вместе
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак в декольтированном топе позировала на корточках. Фото
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак в декольтированном топе позировала на корточках. Фото
Цимбалюк без одежды показал объятия со своей новой девушкой. Фото
Цимбалюк без одежды показал объятия со своей новой девушкой. Фото
Никитюк рассказала, как пересекла границу Украины
Никитюк рассказала, как пересекла границу Украины
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Спасибо, что не спустила ниже", "Дура". 46-летняя Волочкова опозорилась, снявшись в белье (285154)
2
"Вместе не видно", "Развод на женщин хорошо влияет". В сети обсуждают расставание Потапа с Каменских (118240)
3
"Собака – максимум". Dantes рассказал, почему у него не было детей в браке с Дорофеевой и не будет в новых отношениях (71302)
4
35-летняя Никитюк показала свое фото в облегающем белом топе (49350)
5
Невзоров: Вся жуть впереди. Она наступит, когда выяснится, что война беспричинна (44655)
6
"К нам присоединится мой бывший". Дорофеева сделала заявление в сети (38925)
7
"Нереально красивая", "Фотосессия бомбезная". Мейхер показала прогулочные снимки (35662)
8
"Будет выживать без света на Борщаговке". В сети отреагировали мемами на приезд автора передачи о выживании в дикой природе Гриллса (35028)
 
 
 
 