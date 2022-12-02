Министр обороны Латвии призвал выслать российский телеканал "Дождь" из страны

"Я считаю, что "Дождь" должен уехать работать в Россию, а его разрешение на ведение деятельности должно быть аннулировано", – написал он.
"Мне сообщили, что процесс начался", – добавил он.
Uzskatu, ka Do * ir j * dodas str * d * t uz Krieviju un uztur * šan * s at * aujas ir j * at * em. M * rs ir pilns.— Artis Pabriks (@Pabriks) December 2, 2022
Man zi * o, ka process s * cies.— Artis Pabriks (@Pabriks) December 2, 2022
Одному из комментаторов он ответил о "Дожде": "Действительно, нет ничего либерального, только пустой империализм".
Indeed, there is nothing Liberal, just blank imperialism.— Artis Pabriks (@Pabriks) December 2, 2022
"Дождь" работал в России с 2010 года. В 2021 году его признали в РФ "иностранным агентом".
С момента начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля Роскомнадзор требует, чтобы СМИ называли военные действия в Украине "специальной операцией" и не употребляли слов "война", "вторжение" или "нападение". Из-за отказа выполнять это требование в РФ в первую неделю войны заблокировали несколько изданий, в частности "Дождь", "Эхо Москвы", The New Times.
Сайт телеканала был заблокирован Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры. Главный редактор Тихон Дзядко и часть журналистов уехали из России на фоне угроз коллективу, сообщило "Радио Свобода". С 4 марта "Дождь" приостанавливал работу до 18 июля.
Аболиньш сообщил 6 июня, что Латвия выдала лицензию на вещание телеканалу "Дождь" и теперь он будет вещать из Риги. Редакция сообщала, что на первом этапе студии телеканала будут располагаться в Риге, Амстердаме, Тбилиси и Париже.
2 декабря разразился скандал из-за того, что ведущий "Дождя" заявил, что канал помогает российской армии.
Латвийский Национальный совет по электронным СМИ счел нарушением показанную телеканалом "Дождь" карту с Крымом в составе России, а также употребление слов "наша армия" по отношению к российским военным. За это канал оштрафовали на €100 тыс.