Министр обороны Латвии призвал выслать российский телеканал "Дождь" из страны

"Я считаю, что "Дождь" должен уехать работать в Россию, а его разрешение на ведение деятельности должно быть аннулировано", – написал он.

"Мне сообщили, что процесс начался", – добавил он.

Uzskatu, ka Do * ir j * dodas str * d * t uz Krieviju un uztur * šan * s at * aujas ir j * at * em. M * rs ir pilns. — Artis Pabriks (@Pabriks) December 2, 2022

Man zi * o, ka process s * cies. — Artis Pabriks (@Pabriks) December 2, 2022

Одному из комментаторов он ответил о "Дожде": "Действительно, нет ничего либерального, только пустой империализм".