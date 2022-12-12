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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский считает, что если Путин умрет, войны не будет

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Зеленский предположил, что в случае смерти Путина Россия сосредоточится на внутренних проблемах и прекратит агрессивную войну против Украины
Зеленский предположил, что в случае смерти Путина Россия сосредоточится на внутренних проблемах и прекратит агрессивную войну против Украины
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Россия прекратит войну против Украины, развязанную президентом РФ Владимиром Путиным, в случае возможной смерти российского лидера. Такое мнение он высказал в ток-шоу "Мой следующий гость в представлении не нуждается" с Дэвидом Леттерманом на Netflix, цитаты из которого публикует "Украинская правда".

Ведущий спросил Зеленского, продолжится ли война, если бы Путин, к примеру, "простудился и умер" или "случайно выпал из окна и умер".

"Нет. Не будет войны. Авторитарный режим – он страшный. Есть большой риск [для России] – не может все зависеть от одного человека. И поэтому, когда человек уходит, институты останавливаются. Такое время было в Советском Союзе. Остановилось все", – полагает Зеленский.

Украинский лидер считает, что если Путина не станет, то "им [людям, которые примут управление Россией в случае вероятной смерти Путина] будет сложно".

"Они будут заниматься внутренней политикой, а не внешней", – сказал он.

Зеленский, добавляет "Интерфакс-Украина", констатировал, что "большой процент населения России Путину верит". Он объяснил это тем, что люди готовы "закрыть окно и спрятаться от войны".

"Не знать, где ты живешь. Есть люди, которые понимают реальность, но боятся", – подытожил Зеленский.

Леттерман приезжал в Киев в октябре и записал интервью с украинским лидером в киевском метро. Анонс эпизода шоу Леттермана с Зеленским в качестве гостя был опубликован 8 декабря, премьера этого выпуска назначена на 12 декабря (на момент выхода новости еще не состоялась).

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". По данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В начале апреля войска РФ под давлением и после успешных действий ВСУ покинули Киевскую, Черниговскую и Сумскую области. В конце августа – сентябре силы обороны начали контрнаступление, в ходе которого освободили почти всю Харьковскую область, деоккупировали тысячи километров территории на юге Украины и вышли там на рубеж по правому берегу Днепра.

Согласно данным Генштаба ВСУ, военные РФ продолжают наступление лишь на бахмутском и авдеевском направлениях, на остальных – преимущественно обороняются.

С 24 февраля по 12 декабря потери российских оккупантов в Украине составили, по данным Генштаба ВСУ, 94 760 военных убитыми.

Путина не смущают большие потери российских оккупантов в Украине, в Кремле на данный момент настроены вести длительную войну, писало 25 ноября издание "Важные истории". По данным источников издания, власти РФ понимают, что до весны РФ может потерять 100 тыс. мобилизованных, но это "никого не пугает".

Теги: Россия, Киев, Владимир Путин, смерть, Кремль, оккупация, вторжение, политика, Владимир Зеленский, страна-агрессор, российская агрессия, ток-шоу, интервью, анонс, метрополитен, ведущий, российские оккупанты
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