Зеленский считает, что если Путин умрет, войны не будет

Зеленский предположил, что в случае смерти Путина Россия сосредоточится на внутренних проблемах и прекратит агрессивную войну против Украины Фото: president.gov.ua

Ведущий спросил Зеленского, продолжится ли война, если бы Путин, к примеру, "простудился и умер" или "случайно выпал из окна и умер".

"Нет. Не будет войны. Авторитарный режим – он страшный. Есть большой риск [для России] – не может все зависеть от одного человека. И поэтому, когда человек уходит, институты останавливаются. Такое время было в Советском Союзе. Остановилось все", – полагает Зеленский.

Украинский лидер считает, что если Путина не станет, то "им [людям, которые примут управление Россией в случае вероятной смерти Путина] будет сложно".

"Они будут заниматься внутренней политикой, а не внешней", – сказал он.

Зеленский, добавляет "Интерфакс-Украина", констатировал, что "большой процент населения России Путину верит". Он объяснил это тем, что люди готовы "закрыть окно и спрятаться от войны".

"Не знать, где ты живешь. Есть люди, которые понимают реальность, но боятся", – подытожил Зеленский.

Леттерман приезжал в Киев в октябре и записал интервью с украинским лидером в киевском метро. Анонс эпизода шоу Леттермана с Зеленским в качестве гостя был опубликован 8 декабря, премьера этого выпуска назначена на 12 декабря (на момент выхода новости еще не состоялась).