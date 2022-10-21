Бульвар Шоубиз
 
21 октября, 2022
 
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В Украину прибыл американский ведущий Литтерман

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Литтерман официально пока что не комментировал свой приезд в Украину
Литтерман официально пока что не комментировал свой приезд в Украину
Фото: ЕРА

Американский юморист, сценарист и ведущий Дэвид Леттерман приехал в Украину. О его визите в своем Instagram сообщил украинский стендап-комик и радиоведущий Антон Тимошенко, разместив совместное фото с знаменитостью.

"Не знаю, что будет дальше, но этот день запомнился мне на всю жизнь. Я до сих пор не очень верю, что видел его. Спасибо за этот момент и за вашу работу здесь, в Украине. Это очень важно для нас",  написал Тимошенко.

Сам Литтерман официально пока что не комментировал свой приезд в Украину.

Контекст:

Леттерман с 1992-го по 2015 год был ведущим проекта "Позднее шоу с Дэвидом Леттерманом". В 2018 году стал ведущим нового ток-шоу на Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении".

Леттерман – не единственный, кто посетил Украину после полномасштабного нападения России на страну.

В конце апреля во Львове несколько дней провела его коллега из Голливуда Анджелина Джоли. Она в том числе встретилась с украинскими беженцами.

В мае на станции киевского метро "Крещатик" выступили ирландские музыканты Боно и Эдж, участники рок-группы U2.

Также Украину посетил американский актер и режиссер Шон Пенн  он снимает документальный фильм о российско-украинской войне. 

С визитом в страну приезжали американские актеры Бен Сталлер и Джессика Честейн.



Теги: Украина, война России против Украины, визит
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