В Украину прибыл американский ведущий Литтерман

"Не знаю, что будет дальше, но этот день запомнился мне на всю жизнь. Я до сих пор не очень верю, что видел его. Спасибо за этот момент и за вашу работу здесь, в Украине. Это очень важно для нас", – написал Тимошенко.
Сам Литтерман официально пока что не комментировал свой приезд в Украину.
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Леттерман с 1992-го по 2015 год был ведущим проекта "Позднее шоу с Дэвидом Леттерманом". В 2018 году стал ведущим нового ток-шоу на Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении".
Леттерман – не единственный, кто посетил Украину после полномасштабного нападения России на страну.
В конце апреля во Львове несколько дней провела его коллега из Голливуда Анджелина Джоли. Она в том числе встретилась с украинскими беженцами.
В мае на станции киевского метро "Крещатик" выступили ирландские музыканты Боно и Эдж, участники рок-группы U2.
Также Украину посетил американский актер и режиссер Шон Пенн – он снимает документальный фильм о российско-украинской войне.
С визитом в страну приезжали американские актеры Бен Сталлер и Джессика Честейн.