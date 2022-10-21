В Украину прибыл американский ведущий Литтерман

Литтерман официально пока что не комментировал свой приезд в Украину Фото: ЕРА

"Не знаю, что будет дальше, но этот день запомнился мне на всю жизнь. Я до сих пор не очень верю, что видел его. Спасибо за этот момент и за вашу работу здесь, в Украине. Это очень важно для нас", – написал Тимошенко.

Сам Литтерман официально пока что не комментировал свой приезд в Украину.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Антон Тимошенко (@anton_tymoshenko)