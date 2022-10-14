  "Там была девочка, ей нужны новые ноги". Честейн рассказала, как во время войны решилась на приезд в Украину и о чем говорила с Зеленским

Честейн о Зеленском: Он пытается сделать все, чтобы мир не забыл о них Фото: zelenskiy_official / Instagram

По словам актрисы, приехать в Украину ее пригласили украинские друзья, которым она позвонила, чтобы поддержать.

"Когда меня пригласили, я была счастлива. Потому что я чувствовала себя такой бесполезной. Я хотела сделать все, чтобы помочь", – рассказала актриса.

По словам Честейн, из США она приехала в Польшу, а на границе с Украиной ее встретили представители украинского президента Владимира Зеленского. Вместе с ним знаменитость и приехала на поезде в Киев.

"Я ездила в Ирпень и видела там разрушения, встречалась с семьями. Я посетила детскую больницу. Я понимала, как тяжело будет это видеть, но знала, что нужно поехать. Когда я встречалась с детьми в больнице, мое сердце разрывалось на части. Там была девочка с мамой, и ей нужны новые ноги", – сообщила артистка.

Честейн призналась, что украинский президент был очень благодарен за то, что она во время полномасштабного вторжения РФ в Украину посетила освобожденный от российских оккупантов город в Киевской области.

"Я чувствовала себя, как в видеоигре. Зеленский был очень благодарен. Он сказал, что важно, чтобы люди больше говорили об этом. Он сказал, что они действительно боятся того, что произойдет осенью и зимой, если отключат электричество. Он просил: "Пожалуйста, говорите с людьми, говорите со своими друзьями". Он пытается сделать все, чтобы мир не забыл о них", – заявила актриса.

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Видео: Jimmy Kimmel Live / YouTube