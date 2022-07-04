  "Американский народ с вами". Стиллер рассказал, боялся ли ехать в Украину во время войны

Стиллер: Я почувствовал, что важно сюда приехать, рассказать миру, что эта война должна прекратиться Фото: ЕРА

"Я почувствовал, что важно сюда приехать, рассказать миру, что эта война должна прекратиться, что люди имеют право на безопасность", – заявил Стиллер.

Он признался, что осознанно принял решение ехать в Украину.

"Мы об этом говорили и решили, что это стоит того. Я рад, что приехал, это прекрасная страна. Я впервые в Украине. Киев, Львов – прекрасные города. Очень жаль приезжать сюда при нынешних условиях, но я вижу жизнь людей, вижу, как они возвращаются к привычной жизни, и еще сопротивление людей, вашу стойкость. Это вдохновляет нас в США, – отметил он. – Мне очень приятно приехать сюда впервые в жизни. Американский народ с вами".

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Видео: ТСН / YouTube