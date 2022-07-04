  "Американский народ с вами". Стиллер рассказал, боялся ли ехать в Украину во время войны

"Я почувствовал, что важно сюда приехать, рассказать миру, что эта война должна прекратиться, что люди имеют право на безопасность", – заявил Стиллер.
Он признался, что осознанно принял решение ехать в Украину.
"Мы об этом говорили и решили, что это стоит того. Я рад, что приехал, это прекрасная страна. Я впервые в Украине. Киев, Львов – прекрасные города. Очень жаль приезжать сюда при нынешних условиях, но я вижу жизнь людей, вижу, как они возвращаются к привычной жизни, и еще сопротивление людей, вашу стойкость. Это вдохновляет нас в США, – отметил он. – Мне очень приятно приехать сюда впервые в жизни. Американский народ с вами".
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О том, что Стиллер прибыл в Украину, стало известно 19 июня – актера увидели на улицах Львова. Перед этим он встретился с украинскими беженцами в польском городе Жешув.
20 июня Стиллер посетил Ирпень и Макаров, записав обращение на фоне разрушенного здания, а вечером того же дня встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Стиллер – не единственный американский актер, который посетил Украину во время войны. Ранее во Львове несколько дней провела его коллега из Голливуда Анджелина Джоли. Она в том числе встретилась с украинскими беженцами.