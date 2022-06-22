Бульвар Шоубиз
 
24 июня, 2022
 
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Стиллер заявил, что шокирован тем, что увидел в освобожденных от российских оккупантов городах под Киевом

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20 июня Стиллер посетил Ирпень и Макаров
20 июня Стиллер посетил Ирпень и Макаров
Фото: president.gov.ua

Американский актер и посол доброй воли ООН Бен Стиллер в интервью, которое 21 июня опубликовано на сайте "ВВС News Україна", признался, что его шокировали разрушения, которые он увидел во время посещения освобожденных от российских оккупантов городов Ирпень и Макаров Киевской области.

По словам Стиллера, когда он впервые увидел масштабы разрушения городов, то как актер подумал сперва, что все выглядит, словно декорации к фильму, но поскольку все это было реальностью, увиденное его очень огорчило. 

Стиллер признался, что, общаясь с жителями Ирпеня и Макарова, мысленно ставил себя на их место и думал, как бы поступил он, если бы российская ракета разрушила его дом. Актер подчеркнул, что никто из украинцев не может быть лишен права на безопасность.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

О том, что Стиллер прибыл в Украину, стало известно 19 июня – актера увидели на улицах Львова. Перед этим он встретился с украинскими беженцами в польском городе Жешув. 

20 июня Стиллер посетил Ирпень и Макаров, записав обращение на фоне разрушенного здания, а вечером того же дня встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским

Стиллер – не единственный американский актер, который посетил Украину во время войны. Ранее во Львове несколько дней провела его коллега из Голливуда Анджелина Джоли. Она в том числе встретилась с украинскими беженцами.

Теги: Ирпень, война России против Украины, Бен Стиллер, Украинск, Макаров
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