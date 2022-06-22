Стиллер заявил, что шокирован тем, что увидел в освобожденных от российских оккупантов городах под Киевом

По словам Стиллера, когда он впервые увидел масштабы разрушения городов, то как актер подумал сперва, что все выглядит, словно декорации к фильму, но поскольку все это было реальностью, увиденное его очень огорчило.

Стиллер признался, что, общаясь с жителями Ирпеня и Макарова, мысленно ставил себя на их место и думал, как бы поступил он, если бы российская ракета разрушила его дом. Актер подчеркнул, что никто из украинцев не может быть лишен права на безопасность.

Война России против Украины. Главное (обновляется)