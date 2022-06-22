Стиллер заявил, что шокирован тем, что увидел в освобожденных от российских оккупантов городах под Киевом

По словам Стиллера, когда он впервые увидел масштабы разрушения городов, то как актер подумал сперва, что все выглядит, словно декорации к фильму, но поскольку все это было реальностью, увиденное его очень огорчило.
Стиллер признался, что, общаясь с жителями Ирпеня и Макарова, мысленно ставил себя на их место и думал, как бы поступил он, если бы российская ракета разрушила его дом. Актер подчеркнул, что никто из украинцев не может быть лишен права на безопасность.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
О том, что Стиллер прибыл в Украину, стало известно 19 июня – актера увидели на улицах Львова. Перед этим он встретился с украинскими беженцами в польском городе Жешув.
20 июня Стиллер посетил Ирпень и Макаров, записав обращение на фоне разрушенного здания, а вечером того же дня встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Стиллер – не единственный американский актер, который посетил Украину во время войны. Ранее во Львове несколько дней провела его коллега из Голливуда Анджелина Джоли. Она в том числе встретилась с украинскими беженцами.