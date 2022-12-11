Пономарев: Путин поддерживает фон: "Если не я, то Пригожин или Кадыров. Вы содрогнетесь, будет в 10 раз хуже". На Запад это действует

"Они очень боятся неконтролируемого распада России. И те украинцы, которые говорят, что мы хотим, чтобы РФ распалась на много маленьких осколков... Эмоционально абсолютно понятный тезис, а рационально – контрпродуктивен. Он усиливает опасения Запада, что победа Украины будет означать хаос в ядерной России со всеми вытекающими последствиями", – сказал бизнесмен.
В этом контексте он упомянул президента России Владимира Путина, главу Чечни Рамзана Кадырова и российского бизнесмена, основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина.
"Путин весьма благожелательно поддерживает фон о том, что "если не я, то Пригожин, Кадыров". Он активно это делает. Он всегда говорил, что "я самый европеизированный и самый предсказуемый, понятный лидер. Если не я, то будет еще хуже". Он то же самое, кстати, делает для российского населения: "Мы воруем? Да, воруем. Посмотрите на [находящегося в российской колонии оппозиционера Алексея] Навального – он тоже ворует. Поэтому лучше мы, мы уже наворовались", – объяснил Пономарев.
По его словам, "ровно ту же историю он делает и для Запада".
"Да, я нехороший человек, диктатор. Но если не я, то вы содрогнетесь, кто придет на мое место. Будет в 10 раз хуже". Эта история на Запад действует. И именно поэтому нам важно сконструировать альтернативу. Нам важно отвечать на вопрос: если не Путин, то кто? Если не путинизм, то что?" – подчеркнул Пономарев.
Пономарев: Лучший сценарий для Путина – Гаага, но его свои убьют раньше. Кадыров нажмет на спусковой крючок. Читайте полную версию интервью
После полномасштабного вторжения России в Украину Пономарев заявил, что готов выплатить $1 млн "за голову" Путина.
В СМИ Пригожина называют "поваром Путина", поскольку его компании обслуживали фуршеты высших должностных лиц РФ.
Пригожин с 2016 года находится под американскими санкциями из-за агрессии России в отношении Украины (в Вашингтоне считают, что он предоставляет материальную поддержку и технологическую помощь российским властям). Санкции введены также против ЧВК "Вагнер" и "Агентства интернет-исследований", известного как "фабрика троллей". На ЧВК "Вагнер" ограничения были наложены в 2017 году за участие в конфликте в Украине и нарушение ее территориальной целостности, а на "Агентство интернет-исследований" – в 2018 году за кибератаки и вмешательство в президентские выборы в США 2016 года.
Кроме того, санкции против Пригожина ввели Евросоюз, Великобритания, Канада, Швейцария, Австралия, Новая Зеландия, Япония и Украина.
После начала полномасштабной войны России против Украины Пригожин лично занялся вербовкой заключенных, отбывающих наказание в российских тюрьмах, для участия в боевых действиях на стороне российской армии. Пригожин неоднократно публично критиковал российскую армию и генералов. "Многие из тех, кто являются так называемыми кадровыми [военными], не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать", – заявил он в октябре.
Получивший украинское гражданство российский публицист Александр Невзоров обратил внимание на то, что Кадыров и Пригожин в последнее время значительно усилили свое влияние, а в стране действуют частные армии и на руках у россиян много оружия, поэтому после окончания войны на территории Украины она вспыхнет на территории России. Невзоров считает, что российские генералы могут вынашивать план убийства Пригожина, поскольку "так генералов на пенисе еще никто не крутил".