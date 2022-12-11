ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Пономарев: Путин поддерживает фон: "Если не я, то Пригожин или Кадыров. Вы содрогнетесь, будет в 10 раз хуже". На Запад это действует

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Пономарев считает, что Запад опасается неконтролируемого распада России
Пономарев считает, что Запад опасается неконтролируемого распада России
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман получивший украинское гражданство бывший депутат Госдумы РФ, бизнесмен Илья Пономарев согласился с теми, кто считает, что "Запад побаивается окончательной победы Украины" в ее противостоянии российской агрессии.

"Они очень боятся неконтролируемого распада России. И те украинцы, которые говорят, что мы хотим, чтобы РФ распалась на много маленьких осколков... Эмоционально абсолютно понятный тезис, а рационально – контрпродуктивен. Он усиливает опасения Запада, что победа Украины будет означать хаос в ядерной России со всеми вытекающими последствиями", – сказал бизнесмен.

В этом контексте он упомянул президента России Владимира Путина, главу Чечни Рамзана Кадырова и российского бизнесмена, основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина.

"Путин весьма благожелательно поддерживает фон о том, что "если не я, то Пригожин, Кадыров". Он активно это делает. Он всегда говорил, что "я самый европеизированный и самый предсказуемый, понятный лидер. Если не я, то будет еще хуже". Он то же самое, кстати, делает для российского населения: "Мы воруем? Да, воруем. Посмотрите на [находящегося в российской колонии оппозиционера Алексея] Навального – он тоже ворует. Поэтому лучше мы, мы уже наворовались", – объяснил Пономарев.

По его словам, "ровно ту же историю он делает и для Запада".

"Да, я нехороший человек, диктатор. Но если не я, то вы содрогнетесь, кто придет на мое место. Будет в 10 раз хуже". Эта история на Запад действует. И именно поэтому нам важно сконструировать альтернативу. Нам важно отвечать на вопрос: если не Путин, то кто? Если не путинизм, то что?" – подчеркнул Пономарев.

Пономарев: Лучший сценарий для Путина – Гаага, но его свои убьют раньше. Кадыров нажмет на спусковой крючок. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину Пономарев заявил, что готов выплатить $1 млн "за голову" Путина.

В СМИ Пригожина называют "поваром Путина", поскольку его компании обслуживали фуршеты высших должностных лиц РФ.

Пригожин с 2016 года находится под американскими санкциями из-за агрессии России в отношении Украины (в Вашингтоне считают, что он предоставляет материальную поддержку и технологическую помощь российским властям). Санкции введены также против ЧВК "Вагнер" и "Агентства интернет-исследований", известного как "фабрика троллей". На ЧВК "Вагнер" ограничения были наложены в 2017 году за участие в конфликте в Украине и нарушение ее территориальной целостности, а на "Агентство интернет-исследований" – в 2018 году за кибератаки и вмешательство в президентские выборы в США 2016 года.

Кроме того, санкции против Пригожина ввели Евросоюз, Великобритания, Канада, Швейцария, Австралия, Новая Зеландия, Япония и Украина.

После начала полномасштабной войны России против Украины Пригожин лично занялся вербовкой заключенных, отбывающих наказание в российских тюрьмах, для участия в боевых действиях на стороне российской армии. Пригожин неоднократно публично критиковал российскую армию и генералов. "Многие из тех, кто являются так называемыми кадровыми [военными], не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать", – заявил он в октябре.

Получивший украинское гражданство российский публицист Александр Невзоров обратил внимание на то, что Кадыров и Пригожин в последнее время значительно усилили свое влияние, а в стране действуют частные армии и на руках у россиян много оружия, поэтому после окончания войны на территории Украины она вспыхнет на территории России. Невзоров считает, что российские генералы могут вынашивать план убийства Пригожина, поскольку "так генералов на пенисе еще никто не крутил".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Рамзан Кадыров, Илья Пономарев, Алеся Бацман, власть, Евгений Пригожин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Назвать войну игриво "СВО" – в прозрачный фантик завернуть дерьмо, а сверху написать "Конфета". Слепаков опубликовал новое стихотворение
"Назвать войну игриво "СВО" – в прозрачный фантик завернуть дерьмо, а сверху написать "Конфета". Слепаков опубликовал новое стихотворение
"Кто может любить больше, чем дети?" 48-летняя супруга мэра Киева Кличко показала селфи с 22-летним сыном
"Кто может любить больше, чем дети?" 48-летняя супруга мэра Киева Кличко показала селфи с 22-летним сыном
"Какая ирония судьбы". Бывший муж Ани Лорак высказался о замалчивающей войну певице и рассказал, почему остался в Украине
"Какая ирония судьбы". Бывший муж Ани Лорак высказался о замалчивающей войну певице и рассказал, почему остался в Украине
"Научил меня любить по-настоящему". Жена Сенцова показала своего 10-летнего сына
"Научил меня любить по-настоящему". Жена Сенцова показала своего 10-летнего сына
"Такая красивая и сильная девушка". Парамедик Пташка показала, как выглядела до того, как получила свой позывной
"Такая красивая и сильная девушка". Парамедик Пташка показала, как выглядела до того, как получила свой позывной
Бывшая невестка Ющенко засветилась в салоне красоты в Москве. Фото
Бывшая невестка Ющенко засветилась в салоне красоты в Москве. Фото
"Лиза взрослеет, Алла молодеет. Чудо-девочки!" 73-летняя Пугачева снялась в шортах вместе с младшей дочерью
"Лиза взрослеет, Алла молодеет. Чудо-девочки!" 73-летняя Пугачева снялась в шортах вместе с младшей дочерью
"Шикарно и так сексуально". Бывшая жена мэра Киева Кличко снялась утром в ванной. Видео
"Шикарно и так сексуально". Бывшая жена мэра Киева Кличко снялась утром в ванной. Видео
Издательство "Старого Лева" разорвало контракт с Доржем Бату из-за "потери доверия и введения в заблуждение"
Издательство "Старого Лева" разорвало контракт с Доржем Бату из-за "потери доверия и введения в заблуждение"
  Представитель сборной Бразилии на пресс-конференции грубо скинул кота со стола. Спустя два дня бразильская сборная покинула ЧМ. Видео
  Представитель сборной Бразилии на пресс-конференции грубо скинул кота со стола. Спустя два дня бразильская сборная покинула ЧМ. Видео
Ван Дамм прибыл в Украину. Фото
Ван Дамм прибыл в Украину. Фото
Бэнкси выставил на продажу 50 картин с изображением мыши по £5 тыс. Деньги пойдут на закупку "скорых" для Украины
Бэнкси выставил на продажу 50 картин с изображением мыши по £5 тыс. Деньги пойдут на закупку "скорых" для Украины
Женщина с инвалидностью спустя более 20 лет обвинила Картера из Backstreet Boys в изнасиловании
Женщина с инвалидностью спустя более 20 лет обвинила Картера из Backstreet Boys в изнасиловании
Элтон Джон обвинил Twitter в распространении дезинформации и заявил, что уходит из соцсети. Маск прокомментировал
Элтон Джон обвинил Twitter в распространении дезинформации и заявил, что уходит из соцсети. Маск прокомментировал
Зеленский в разговоре с премьер-министром Великобритании пошутил о своей жене. Сунак рассмеялся. Видео
Зеленский в разговоре с премьер-министром Великобритании пошутил о своей жене. Сунак рассмеялся. Видео
Каменских показала себя под снегом
Каменских показала себя под снегом
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кацурин публично обратился к Дорофеевой после того, как она сняла его в своем клипе (74264)
2
"Как приятно быть вместе", "Главное – чтобы было на кого лапку положить". Кулеба показал, где и в какой позе спят его три собаки (40616)
3
"Нереально красивая фигура, такие шикарные формы". Мейхер изогнулась перед камерой, поглаживая бедро (35870)
4
"Надюха – секс", "Сочная". Дорофеева снялась крупным планом, закусив губу (34766)
5
Мишина в черном белье показала свой обязательный утренний ритуал (22474)
6
"Вкуснющие деруны". Саливанчук поделилась рецептом (20443)
7
"Вы безумные!" Экс-супруг Ани Лорак и его новая девушка сняли ролик об увеличении губ (18883)
8
С вишнями на груди. 49-летняя Клум вышла на прогулку в ярком образе. Фото (17830)
 
 
 
 