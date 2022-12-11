Пономарев: Путин поддерживает фон: "Если не я, то Пригожин или Кадыров. Вы содрогнетесь, будет в 10 раз хуже". На Запад это действует

"Они очень боятся неконтролируемого распада России. И те украинцы, которые говорят, что мы хотим, чтобы РФ распалась на много маленьких осколков... Эмоционально абсолютно понятный тезис, а рационально – контрпродуктивен. Он усиливает опасения Запада, что победа Украины будет означать хаос в ядерной России со всеми вытекающими последствиями", – сказал бизнесмен.

В этом контексте он упомянул президента России Владимира Путина, главу Чечни Рамзана Кадырова и российского бизнесмена, основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина.

"Путин весьма благожелательно поддерживает фон о том, что "если не я, то Пригожин, Кадыров". Он активно это делает. Он всегда говорил, что "я самый европеизированный и самый предсказуемый, понятный лидер. Если не я, то будет еще хуже". Он то же самое, кстати, делает для российского населения: "Мы воруем? Да, воруем. Посмотрите на [находящегося в российской колонии оппозиционера Алексея] Навального – он тоже ворует. Поэтому лучше мы, мы уже наворовались", – объяснил Пономарев.

По его словам, "ровно ту же историю он делает и для Запада".

"Да, я нехороший человек, диктатор. Но если не я, то вы содрогнетесь, кто придет на мое место. Будет в 10 раз хуже". Эта история на Запад действует. И именно поэтому нам важно сконструировать альтернативу. Нам важно отвечать на вопрос: если не Путин, то кто? Если не путинизм, то что?" – подчеркнул Пономарев.

Пономарев: Лучший сценарий для Путина – Гаага, но его свои убьют раньше. Кадыров нажмет на спусковой крючок. Читайте полную версию интервью

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