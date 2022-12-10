Пономарев: Скорее всего, зимой российскую армию ожидает еще несколько болезненных поражений. "Генерал мороз" точно на стороне Украины

"Скорее всего, зимой российскую армию ожидает еще несколько болезненных поражений. Может быть, не такого масштаба, как Херсон, а может быть, и такого масштаба, как Херсон", – предположил Пономарев.
Он напомнил, что по словам советника главы ОП Михаила Подоляка, весной Крым уже будет под контролем Украины. Политик отметил, что это должно отражать "какие-то устремления, мысли и раздумья, которые есть в руководстве страны".
"Может быть, это сознательная дезинформация для того, чтобы отвлечь от другого участка фронта, – но это тоже означает, что на каком-то другом участке фронта к этому моменту будут происходить какие-то события. И генерал мороз тут точно на стороне Украины, а не на стороне России. И это может привести к достаточно тяжелым поражениям [российской армии] уже в январе-феврале", – заявил Пономарев.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
После того как в феврале 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины, украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Обозреватель сайта НВ, ведущий "Радио НВ" Иван Яковина считает, что после освобождения Херсона ВСУ, скорее всего, будут наступать в сторону Крыма.
Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.