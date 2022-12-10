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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Пономарев: Скорее всего, зимой российскую армию ожидает еще несколько болезненных поражений. "Генерал мороз" точно на стороне Украины

 
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Пономарев считает, что поражения, которые ждут РФ в ближайшие месяцы, могут быть "и такого масштаба, как Херсон"
Пономарев считает, что поражения, которые ждут РФ в ближайшие месяцы, могут быть "и такого масштаба, как Херсон"
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российская армия может потерпеть новые тяжелые поражения уже в январе-феврале, считает получивший украинское гражданство бывший депутат Госдумы России бизнесмен Илья Пономарев. Такое мнение он выразил в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Скорее всего, зимой российскую армию ожидает еще несколько болезненных поражений. Может быть, не такого масштаба, как Херсон, а может быть, и такого масштаба, как Херсон", – предположил Пономарев.

Он напомнил, что по словам советника главы ОП Михаила Подоляка, весной Крым уже будет под контролем Украины. Политик отметил, что это  должно отражать "какие-то устремления, мысли и раздумья, которые есть в руководстве страны".

"Может быть, это сознательная дезинформация для того, чтобы отвлечь от другого участка фронта, – но это тоже означает, что на каком-то другом участке фронта к этому моменту будут происходить какие-то события. И генерал мороз тут точно на стороне Украины, а не на стороне России. И это может привести к достаточно тяжелым поражениям [российской армии] уже в январе-феврале", – заявил Пономарев. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После того как в феврале 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины, украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Обозреватель сайта НВ, ведущий "Радио НВ" Иван Яковина считает, что после освобождения Херсона ВСУ, скорее всего, будут наступать в сторону Крыма.

Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Крым, Илья Пономарев, зима, морозы, война России против Украины
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