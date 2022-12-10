Пономарев: Скорее всего, зимой российскую армию ожидает еще несколько болезненных поражений. "Генерал мороз" точно на стороне Украины

Пономарев считает, что поражения, которые ждут РФ в ближайшие месяцы, могут быть "и такого масштаба, как Херсон" Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Скорее всего, зимой российскую армию ожидает еще несколько болезненных поражений. Может быть, не такого масштаба, как Херсон, а может быть, и такого масштаба, как Херсон", – предположил Пономарев.

Он напомнил, что по словам советника главы ОП Михаила Подоляка, весной Крым уже будет под контролем Украины. Политик отметил, что это должно отражать "какие-то устремления, мысли и раздумья, которые есть в руководстве страны".

"Может быть, это сознательная дезинформация для того, чтобы отвлечь от другого участка фронта, – но это тоже означает, что на каком-то другом участке фронта к этому моменту будут происходить какие-то события. И генерал мороз тут точно на стороне Украины, а не на стороне России. И это может привести к достаточно тяжелым поражениям [российской армии] уже в январе-феврале", – заявил Пономарев.

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