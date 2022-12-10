Оккупанты несут потери от "дружественного огня" – Генштаб ВСУ

"Кроме значительных потерь военнослужащих российских оккупационных войск на территории Украины в результате действий подразделений Сил обороны Украины, враг также несет потери от так называемого "дружественного огня", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба, это следствие низкой подготовки танковых и артиллерийских экипажей, а также отсутствия взаимодействия и связи между подразделениями.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 9 декабря, составили 93 390 военных, 2937 танков, 281 самолет, 264 вертолета и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".