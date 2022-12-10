Оккупанты несут потери от "дружественного огня" – Генштаб ВСУ

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля Фото: EPA

"Кроме значительных потерь военнослужащих российских оккупационных войск на территории Украины в результате действий подразделений Сил обороны Украины, враг также несет потери от так называемого "дружественного огня", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, это следствие низкой подготовки танковых и артиллерийских экипажей, а также отсутствия взаимодействия и связи между подразделениями.