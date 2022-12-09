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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гайдай назвал возможные сроки полной деоккупации Луганской области

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Гайдай допускает полную деоккупацию Луганской области до конца 2023 года
Гайдай допускает полную деоккупацию Луганской области до конца 2023 года
Фото: loga.gov.ua

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай считает, что Украина может освободить всю территорию Луганской области в 2023 году. Свое мнение он высказал в интервью "Радио НВ", опубликованном 8 декабря в YouTube.

Гайдай отметил, что учитывая, насколько оккупанты подготовились к украинскому контрнаступлению, сколько стянули на оккупированную территорию Луганской области сил и средств, деоккупировать регион будет тяжело. В то же время, по его словам, сейчас на успех Украины работают "и международные партнеры, и волонтеры, и областной совет".

"Я бы очень хотел, чтобы мы на Новый год зашли в Кременную. Я уверен, что в конце зимы мы уже можем выйти на границы линии разграничения, где была оккупация с 2014 года, и в 2023-м – освободить всю Луганскую область", – заявил Гайдай.

Он добавил, что украинские командиры "намного более умные и грамотные, чем их оппоненты". Гайдай отметил, что тактика украинских командиров значительно отличается от российской – оккупанты часто бросают на города большое количество живой силы, несмотря на потери.

В то же время украинские защитники действуют разумнее, например, окружая города и заставляя врага отступить (как в случае с Лиманом), поскольку главная ценность для ВСУ – солдат.

"На направлении Кременной… они просто лежат погибшие. Когда им [российским командирам] говорят: "Давайте мы вам отдадим рефрижератор ваших трупов", — они не забирают", – сказал Гайдай.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

28 октября Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километраПо состоянию на 4 декабря в Луганской области деоккупировано 13 населенных пунктов, сообщал Гайдай.

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