В Белогоровке ВСУ круглосуточно отбивают атаки россиян. Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области

"С харьковской стороны, там, где Сватово и Кременная, проходят тяжелые боевые действия. Но там ВСУ имеют определенный успех, они понемногу продвигаются", – рассказал он.

По словам Гайдая, ситуация тяжелая, к тому же, погода неблагоприятна для прохождения тяжелой военной техники. Военные ждут морозов, чтобы земля затвердела.

"С донецкой стороны, в Белогоровке, наши защитники круглосуточно отбивают атаки российских оккупационных сил. Постоянно обстрелы, затем наступления, и так уже много недель подряд", – сказал он.

Гайдай сообщил, что местные власти настаивают на эвакуации местного населения. Сами населенные пункты почти полностью разрушены. Хуже всего в Белогоровке – она разрушена до основания, в Макеевке не уцелел ни один дом, рассказал он.