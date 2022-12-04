В сети распространяются фото с повешенными "за предательство луганского народа" людьми. Гайдай объявил о проверке

Стерненко заявил, что оккупанты казнили гражданских за помощь Украине. На фото сняты повешенные люди с мешками на головах.

"Мир должен это видеть. Настоящую мерзкую российскую рожу нелюдей, щеголяющих своими зверствами", – написал он.

Позже он добавил, что фотографии первым опубликовал российский пользователь. Также он опубликовал скриншоты, на которых россияне заявляют об инсценировке со стороны Украины.

На распространение фото отреагировал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он написал в Telegram, что информация проверяется, и призвал доверять только официальной информации.

"По состоянию на данный момент у нас нет 100% подтвержденной информации. Проводится проверка. Мы обязательно проинформируем, как только картина будет полной", – заявил он.