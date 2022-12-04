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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В сети распространяются фото с повешенными "за предательство луганского народа" людьми. Гайдай объявил о проверке

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Гайдай призвал доверять только официальной информации
Гайдай призвал доверять только официальной информации
Фото: Сергей Гайдай / Facebook

В сети начали распространяться фотографии, на которых, как заявляется, сняты казненные жители оккупированных территорий Луганской области. В частности, общественный активист, блогер Сергей Стерненко опубликовал их в Telegram 4 декабря.

Стерненко заявил, что оккупанты казнили гражданских за помощь Украине. На фото сняты повешенные люди с мешками на головах.

"Мир должен это видеть. Настоящую мерзкую российскую рожу нелюдей, щеголяющих своими зверствами", – написал он.

Позже он добавил, что фотографии первым опубликовал российский пользователь. Также он опубликовал скриншоты, на которых россияне заявляют об инсценировке со стороны Украины.

На распространение фото отреагировал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он написал в Telegram, что информация проверяется, и призвал доверять только официальной информации.

"По состоянию на данный момент у нас нет 100% подтвержденной информации. Проводится проверка. Мы обязательно проинформируем, как только картина будет полной", – заявил он.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился – в апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

По данным Офиса президента Украины, с начала полномасштабного вторжения российская армия совершила в Украине более 40 тыс. военных преступлений. Украинские правоохранители идентифицировали около 168 тыс. российских оккупантов.

Теги: Луганская область, казнь, Сергей Гайдай, война России против Украины, российские оккупанты
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