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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Северодонецке нет отопления и почти полностью отсутствует электричество – мэр

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Оккупанты оставили Северодонецк без света и тепла
Оккупанты оставили Северодонецк без света и тепла
Фото: EPA (архив)

В оккупированном Северодонецке Луганской области сложная гуманитарная ситуация. Мэр города Александр Стрюк рассказал в Telegram о ситуации по состоянию на утро 4 декабря.

Северодонецк вошел в зиму без отопления и почти без электричества, которым россияне обеспечили населенный пункт лишь эпизодически.

Также Стрюк сообщил, что поставки продуктов питания в город ограничены, цены на них втрое выше, чем на подконтрольной Украине территории.

По периметру города оккупанты проводят минирование, минируют и инфраструктурные объекты. Россияне продолжают грабить пустые квартиры.

Контекст:

25 июня стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка и оккупанты полностью захватили город.

С 5 октября в РФ считают, что официально "присоединили" Луганскую область к России. Такое решение не признали ни Украина, ни международное сообщество.

28 октября глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По его данным на 3 декабря, украинские защитники освободили в Луганской области 13 населенных пунктов.

Теги: Луганская область, Северодонецк, гуманитарная катастрофа, война России против Украины, российские оккупанты
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