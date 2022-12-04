В Северодонецке нет отопления и почти полностью отсутствует электричество – мэр

Северодонецк вошел в зиму без отопления и почти без электричества, которым россияне обеспечили населенный пункт лишь эпизодически.

Также Стрюк сообщил, что поставки продуктов питания в город ограничены, цены на них втрое выше, чем на подконтрольной Украине территории.

По периметру города оккупанты проводят минирование, минируют и инфраструктурные объекты. Россияне продолжают грабить пустые квартиры.