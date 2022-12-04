В Северодонецке нет отопления и почти полностью отсутствует электричество – мэр

Северодонецк вошел в зиму без отопления и почти без электричества, которым россияне обеспечили населенный пункт лишь эпизодически.
Также Стрюк сообщил, что поставки продуктов питания в город ограничены, цены на них втрое выше, чем на подконтрольной Украине территории.
По периметру города оккупанты проводят минирование, минируют и инфраструктурные объекты. Россияне продолжают грабить пустые квартиры.
25 июня стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка и оккупанты полностью захватили город.
С 5 октября в РФ считают, что официально "присоединили" Луганскую область к России. Такое решение не признали ни Украина, ни международное сообщество.
28 октября глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По его данным на 3 декабря, украинские защитники освободили в Луганской области 13 населенных пунктов.