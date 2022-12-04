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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Луганской области оккупанты хотят вывести из обращения гривну – ОВА

Так называемое правительство "ЛНР" установило тарифы на коммунальные услуги в оккупированных Северодонецком, Лисичанском и Кременском районах Луганской области
Так называемое правительство "ЛНР" установило тарифы на коммунальные услуги в оккупированных Северодонецком, Лисичанском и Кременском районах Луганской области
Фото: EPA

В Луганской области российские захватчики планируют с 1 января вывести из обращения гривну. Об этом 4 декабря сообщила пресс-служба Луганской областной военной администрации в Telegram.

Расплатиться в магазинах, оплатить услуги и произвести расчеты ЖКХ можно будет только в рублях. Наличные в гривне можно будет обменять на рубли в отделениях банков, отметили в ОВА.

Кроме того, так называемое правительство "ЛНР" установило тарифы на коммунальные услуги в оккупированных Северодонецком, Лисичанском и Кременском районах. 

"Тарифы введены задним числом. К примеру, в Северодонецке – с июля. Но хорошо, если человек хотя бы воспользовался этими услугами. А так тариф на вывоз мусора установлен, а мусор с начала лета не вывозится. Платить за то, что один раз в несколько недель в одном районе показательно забирают кучу образовавшегося за полгода мусора? Не лучшее удовольствие", – говорится в сообщении.

Также с июля платить нужно за воду, которую только в некоторые дома дали в сентябре-октябре, добавили в ОВА.

"Да и чем рассчитываться, если зарплату выдают только избранным? Люди еще ничего не успели понять, как уже должны России", – резюмировали в пресс-службе ОВА.

Контекст:

Последний крупный город Луганской области Лисичанск ВСУ покинули 3 июля. С 5 октября в РФ считают, что официально "присоединили" Луганскую область к России. Такое решение не признали ни Украина, ни международное сообщество.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

28 октября Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По его данным на 3 декабря, украинские защитники освободили в Луганской области 13 населенных пунктов.

Теги: Россия, Украина, Луганск, гривна, захват, Северодонецк, тарифы, Лисичанск, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, ЛНР, население
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