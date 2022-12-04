В Луганской области оккупанты хотят вывести из обращения гривну – ОВА

Так называемое правительство "ЛНР" установило тарифы на коммунальные услуги в оккупированных Северодонецком, Лисичанском и Кременском районах Луганской области Фото: EPA

Расплатиться в магазинах, оплатить услуги и произвести расчеты ЖКХ можно будет только в рублях. Наличные в гривне можно будет обменять на рубли в отделениях банков, отметили в ОВА.

Кроме того, так называемое правительство "ЛНР" установило тарифы на коммунальные услуги в оккупированных Северодонецком, Лисичанском и Кременском районах.

"Тарифы введены задним числом. К примеру, в Северодонецке – с июля. Но хорошо, если человек хотя бы воспользовался этими услугами. А так тариф на вывоз мусора установлен, а мусор с начала лета не вывозится. Платить за то, что один раз в несколько недель в одном районе показательно забирают кучу образовавшегося за полгода мусора? Не лучшее удовольствие", – говорится в сообщении.

Также с июля платить нужно за воду, которую только в некоторые дома дали в сентябре-октябре, добавили в ОВА.

"Да и чем рассчитываться, если зарплату выдают только избранным? Люди еще ничего не успели понять, как уже должны России", – резюмировали в пресс-службе ОВА.