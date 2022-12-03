В Луганской области оккупанты глушат связь и интернет, чтобы люди не передавали ВСУ информацию – Гайдай

"Потерять Старобельск орки боятся больше всего, поэтому готовят город к мощной обороне. Тяжелее всего в Луганской области – в Белогоровке. Рашисты не прекращают атаковать уничтоженный поселок. На направлении Сватово – Кременная ВСУ постепенно продвигаются", – написал он.
По данным главы ОВА, "россияне глушат интернет и связь в оккупированных населенных пунктах, которые находятся недалеко от линии фронта".
"Боятся, что люди будут передавать информацию ВСУ о расположении рашистских войск", – объяснил Гайдай.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Гайдая на 14 ноября, украинские защитники освободили в Луганской области 12 населенных пунктов.
18 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что российских оккупантов перебрасывают из Херсонской области в Луганскую.