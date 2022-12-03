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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Луганской области оккупанты глушат связь и интернет, чтобы люди не передавали ВСУ информацию – Гайдай

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Гайдай сообщил, что оккупанты боятся потерять Старобельск
Гайдай сообщил, что оккупанты боятся потерять Старобельск
Фото: Луганська ОВА / Гайдай Сергій / Telegram

В Луганской области Вооруженные силы Украины продвигаются в сторону Сватово и Кременной. Об этом 2 декабря сообщил в Telegrаm глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Потерять Старобельск орки боятся больше всего, поэтому готовят город к мощной обороне. Тяжелее всего в Луганской области – в Белогоровке. Рашисты не прекращают атаковать уничтоженный поселок. На направлении Сватово – Кременная ВСУ постепенно продвигаются", – написал он.

По данным главы ОВА, "россияне глушат интернет и связь в оккупированных населенных пунктах, которые находятся недалеко от линии фронта".

"Боятся, что люди будут передавать информацию ВСУ о расположении рашистских войск", – объяснил Гайдай.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Гайдая на 14 ноября, украинские защитники освободили в Луганской области 12 населенных пунктов.

18 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что российских оккупантов перебрасывают из Херсонской области в Луганскую.

Теги: интернет, Луганская область, мобильная связь, война, Вооруженные силы Украины, Сватово, Старобельск, Сергей Гайдай, ВСУ, война России против Украины, Кременная, войска, Белогоровка
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