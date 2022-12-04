В Луганской области артиллеристы поразили два пункта управления россиян – ОВА

Также украинские военные поразили склад боеприпасов россиян, три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также район сосредоточения средств артиллерии, проинформировали в ОВА.
Кроме того за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Площадка и Белогоровка Луганской области, сообщили в Генштабе ВСУ. В то же время российские оккупационные войска сосредоточены на наступлении на авдеевском и бахмутском направлениях.
Последний крупный город Луганской области Лисичанск ВСУ покинули 3 июля. С 5 октября в РФ считают, что официально "присоединили" Луганскую область к России. Такое решение не признали ни Украина, ни международное сообщество.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
28 октября Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По его данным на 3 декабря, украинские защитники освободили в Луганской области 13 населенных пунктов.