В Луганской области артиллеристы поразили два пункта управления россиян – ОВА

Также украинские военные поразили склад боеприпасов россиян, три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также район сосредоточения средств артиллерии, проинформировали в ОВА.

Кроме того за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Площадка и Белогоровка Луганской области, сообщили в Генштабе ВСУ. В то же время российские оккупационные войска сосредоточены на наступлении на авдеевском и бахмутском направлениях.