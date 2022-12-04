"С огоньком". Партизаны уничтожили систему управления железной дороги в районе Луганской ТЭС – Гайдай

"Осторожно, россияне, работают луганские партизаны. "Кто-то" поджег оборудование автоматизированного управления железной дороги (шкаф СЦБ) на участке железнодорожного сообщения Луганск — Лантратовка в районе Луганской ТЭС (Счастье). С огоньком оборудование было уничтожено", – написал Гайдай.

Он отметил, что уничтожение такой системы приведет управление участком железнодорожного сообщения в ручной режим. По оценке специалистов, это помешает россиянам своевременно доставлять грузы военного назначения на передовые позиции ориентировочно на 14–20 суток, заявил глава ОВА.

Контекст:

Последний крупный город Луганской области Лисичанск ВСУ покинули 3 июля. С 5 октября в РФ считают, что официально "присоединили" Луганскую область к России. Такое решение не признали ни Украина, ни международное сообщество.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

28 октября Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По его данным на 3 декабря, украинские защитники освободили в Луганской области 13 населенных пунктов.