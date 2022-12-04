"С огоньком". Партизаны уничтожили систему управления железной дороги в районе Луганской ТЭС – Гайдай

"Осторожно, россияне, работают луганские партизаны. "Кто-то" поджег оборудование автоматизированного управления железной дороги (шкаф СЦБ) на участке железнодорожного сообщения Луганск — Лантратовка в районе Луганской ТЭС (Счастье). С огоньком оборудование было уничтожено", – написал Гайдай.
Он отметил, что уничтожение такой системы приведет управление участком железнодорожного сообщения в ручной режим. По оценке специалистов, это помешает россиянам своевременно доставлять грузы военного назначения на передовые позиции ориентировочно на 14–20 суток, заявил глава ОВА.
Последний крупный город Луганской области Лисичанск ВСУ покинули 3 июля. С 5 октября в РФ считают, что официально "присоединили" Луганскую область к России. Такое решение не признали ни Украина, ни международное сообщество.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
28 октября Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По его данным на 3 декабря, украинские защитники освободили в Луганской области 13 населенных пунктов.